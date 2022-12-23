Общество

Огни на главной городской ели зажгли в Великих Луках. ВИДЕО

Ряд новогодних мероприятий провели в Великих Луках сегодня, 24 декабря. Главным событием дня стало зажжение огней на главной городской новогодней ели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Видео: пресс-служба администрации Великих Лук

«Весь день по Великим Лукам ездил автобус с Дедом Морозом, Снегурочкой и снеговиками, который делал остановки в различных частях города. Новогодние персонажи поздравляли жителей города с наступающим праздником, слушали стихотворения, подготовленные юными великолучанами, и дарили сладкие подарки», - рассказали в администрации.

На центральной площади города была организована новогодняя ярмарка, где представлены различные изделия ручной работы великолукских мастеров. Также для великолучан и гостей города были подготовлены новогодние забавы и развлечения.

«Вечером главным событием стало традиционное зажжение гирлянд на главной городской ёлке. Всем гостям мероприятия новогоднее настроение было обеспечено!» - добавили в администрации.

Напомним, в этом году возраст главной новогодней ели в Великих Луках составил около 80 лет.

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Из-за сложностей транспортировки ветви дерева пришлось демонтировать, позже их уже на месте приделали обратно к стволу ели.