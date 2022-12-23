Общество

Псковская область заняла 70 место в итоговом рейтинге регионов

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Итоговый рейтинговый балл региона составил 39,416.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

17 место - Ленинградская область;

28 место - Мурманская область;

42 место - Вологодская область;

44 место - Калининградская область;

51 место - Новгородская область;

54 место - Ненецкий автономный округ;

58 место - Архангельская область;

59 место - Республика Коми;

68 место - Республика Карелия.

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Рейтинг составлен на основании показателей всех ключевых рейтингов, подготовленных РИА Новости в 2022 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Петербург с агрегированным баллом выше 80 (при возможном диапазоне от 1 до 100). Они занимали соответственно первые и вторые места в четырех из шести рейтингов. Исключением стали рейтинг по материальному благополучию, где Москва стала пятой, а Петербург – восьмым, а также по приверженности здоровому образу жизни (29 и 22).

В первую десятку итогового рейтинга также вошли Подмосковье, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Нижегородская, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Эти регионы входили в число лидеров в большинстве ключевых рейтингов и были преимущественно в первой двадцатке, отметили эксперты.

Но были и некоторые исключения: ХМАО и ЯНАО оказались в середине рейтинга регионов по научно-технологическому развитию (40 и 47), ЯНАО занимал 44-е место в рейтинге по рынку труда, Самарская и Тюменская области – 29-е и 25-е в рейтинге по материальному благополучию. Кроме того, все регионы первой десятки располагались ниже 20-го места в рейтинге по приверженности ЗОЖ.

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Хакасия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкалье, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тува.