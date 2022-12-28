Общество

Звезда реалити-шоу «Пацанки» из Пскова приняла ислам

Звезда реалити-шоу «Пацанки» Мария Лебедева, уроженка Пскова, приняла ислам. Об этом она рассказала в своем Instagram*.

Скриншот из шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»

«Я оставила абсолютно всё. Потому что если ты принимаешь религию, ты принимаешь её целиком и полностью», - приводит слова Марии Лебедевой «МК в Пскове». 2 января будет месяц, как псковичка сменила вероисповедание.

«С первого месяца, как переехала в Дагестан, мне давали литературу, навязывали религию, говорили, что должны привести меня в мечеть. Иногда мне казалось, что я нахожусь в секте. У меня всегда был один ответ: "Пока не разберусь, не буду ни во что верить". Не было ни одного человека, который мог меня убедить. Я просила религиозные книги в подарок, много интересовалась, у всех было разное мнение. В один момент, когда я была очень злая, попросила спокойствия. Потом не заметила того, как начала благодарить. Так и появилась моя вера», - рассказала Мария Лебедева о том, почему решила поменять религию.

Фото: Мария Лебедева / Instagram*

Отметим, Мария Лебедева профессионально занималась пауэрлифтингом, завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по троеборью. Кроме того, она поклонница татуировок, сейчас на ее теле около 40 рисунков. На лбу нанесено слово Movero, что в переводе с латинского значит «иди вперёд».

16 сентября 2021 года спортсменка стала участницей популярного телепроекта «Пацанки», став одной из самых агрессивных девушек на шоу. Мария рассказывала, что у неё проблемы с агрессией, ей сложно держать над собой контроль. Уже в первые минуты телешоу она набросилась на другую участницу с кулаками.

27 декабря 2021 года она приехала в Псков, где организовала благотворительную фан-встречу на территории приюта для бездомных животных «Шанс».

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