Общество

15 млн рублей направят на покупку служебного жилья учителям в Псковской области

15 млн рублей направят на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы подготовили большой и насыщенный план мероприятий, посвящённый Году педагога и наставника. Основное внимание уделим мерам поддержки наших учителей», - отметил губернатор.

По его словам, есть ряд предложений в части увеличения выплат начинающим педагогам, стипендий для студентов-целевиков, а также внедрения института наставничества.

«На данный момент точно могу сказать, что, как и договаривались, направим 15 млн рублей на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования», - добавил глава региона.