Общество

На социальную защиту запланировали 6,8 млрд рублей в Псковской области

На социальную защиту в Псковской области запланировали 6,8 млрд рублей, это на 1,8 млрд меньше, чем в текущем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Причина – введение на федеральном уровне единого пособия, которое объединит 5 действующих сегодня мер поддержки, и будет реализовываться через Фонд пенсионного и социального страхования.

Из крупных и значимых расходных статей Михаил Ведерников отметил увеличение финансирования программы социальных контрактов на 4,5 млн рублей. Общая сумма составит уже 466 млн рублей.

«К слову, в 2022 году почти половина всех контрактов была ориентирована на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Это один из факторов, благодаря которым по итогам года занятость в секторе МСП выросла на 12,1%», - отметил губернатор.

50 млн предусмотрели на содержание «Социального городка». «В этом году в связи с ростом цен нам не хватило средств на завершение строительства. В начале следующего года рассчитываем на федеральную поддержку в этом вопросе. Объект крайне важный для Псковской области, но такой же сложный. Нам фактически пришлось на ходу переделывать проектно-сметную документацию, обновлять и актуализировать каждый её пункт на новые нормативы. Все технические вопросы на сегодня решены, осталось получить дополнительное финансирование», – прокомментировал глава региона.

На развитие «Доступной среды» предусмотрели 26,2 млн рублей. Ещё почти 1,5 млн направили на адаптацию МКД под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Этому вопросу будем стараться уделять больше внимания», – добавил он.