Общество

Доходы бюджета псковского ФОМС выросли в конце 2022 года

Изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 2022 года одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Цифра доходов и расходов увеличивается на 40 млн 582,9 тыс. рублей. Рост показателей связан с получением дополнительных трансфертов из федерального фонда ОМС. Помимо прибавки финансирования по нескольким статьям зафиксировано сокращение: в конце года фонд вынужден вернуть более 7 млн рублей неиспользованных целевых средств.

Речь идёт, в том числе, о средствах, предназначенных на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Выплата медикам за онконастороженность была введена в 2020 году, но в Псковской области её пока не получил ни один врач.

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С учётом изменений доходы бюджета территориального ФОМС на 2022 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 113 млн 136,1 тысяч рублей, расходы – 9 млрд 434 млн 224,6 тысяч рублей.