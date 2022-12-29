Общество

Частые осадки прогнозируют в Псковской области в январе

Месячная сумма осадков в январе в Псковской области ожидается в пределах 110-150% от нормы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В течение месяца преобладающее влияние на погоду в Псковской области будут оказывать североатлантические циклоны. Их тёплые и влажные воздушные массы будут формировать неустойчивую погоду с довольно частыми осадками и близким к норме температурным фоном. Воздействия антициклонов ожидаются непродолжительными и наиболее вероятны во второй половине месяца», - рассказали в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха составит от -4,7 до -5,5 градусов, что в пределах климатической нормы или на 0,5-1 градуса ниже. Месячная сумма осадков составит от 37 до 65 мм.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от -1 до -6 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой половине месяца будут находиться в диапазоне от -5 до -10 градусов с отдельными понижениями от -11 до -13 градусов, во второй половине месяца - в пределах от -8 до -13 градусов с отдельными понижениями от -15 до -18 градусов.

В конце первой-начале второй декады есть вероятность волны тепла, когда дневные температуры ожидаются в пределах от -3 до +2 градусов, ночные температуры будут находиться в пределах от 0 до -5 градусов, добавили в ведомстве.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.