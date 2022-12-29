Общество

Владимир Кузь: Для меня 2022 год был уникален по опыту работы в законотворчестве

Впечатлениями от работы в Псковском областном Собрании в 2022 году поделился заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Я могу сказать что парламент достаточно сплочённый и дружественный. Особенно это касается нашей фракции, фракции "Единой России". Старшие коллеги всегда подскажут, помогут. Для меня этот год был уникальным по опыту работы в законотворчестве, многие вещи поменяли моё мировоззрение, мои взгляды. Я стал больше разбираться в бюджете, в цифрах. Общение с людьми тоже немаловажно. Многие вопросы удалось решить, что-то ещё в работе, но время ещё есть, мы работаем в этом направлении. Видим, что наша область меняется в лучшую сторону из года в год. Думаю, что дальше будет только лучше», - сказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат отметил, что сегодня, 29 декабря, состоялась последняя сессия Псковского областного Собрания в 2022 году. Основным вопросом повестки дня сессии стало принятие бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

«Бюджет очень хороший. На сегодняшний день мы видим, что он не только социально ориентированный, но в нём проявляются и нотки развития региона. Это, например, поддержка ТОСов и инициативного бюджетирования. Много есть положительных моментов по развитию. Если раньше думали только о том, как бы выполнить социальные обязательства, на сегодняшний день у области уже есть возможность вкладываться в какие-то проекты, которые были бы полезны для людей», - заметил депутат.

Владимир Кузь обратил внимание на то, что бюджет растёт с каждым годом. По его мнению, в этом состоит заслуга, в частности, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Думаю, в следующем году мы ещё ни раз соберёмся, чтобы скорректировать цифры в большую сторону», - предположил парламентарий.

Что касается возможных угроз экономике из-за западных санкций, Владимир Кузь считает, что опасаться жителям Псковской области не стоит. «Если деньги в бюджет заложены, соответственно, все обязательства будут выполнены», - заключил Владимир Кузь.