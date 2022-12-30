Общество

Опубликован график работы подразделений Псковской городской поликлиники в новогодние праздники

Опубликован график работы Псковской городской поликлиники – структурного подразделения №2 (улица Коммунальная, 23) и структурного подразделения №3 (улица Индустриальная, 8) – в праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

График работы структурного подразделения - поликлиника 2 (улица Коммунальная, 23):

1 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 15.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, процедурный кабинет, КДЛ, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике);

2 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, врача – невролога, врача - хирурга, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00);

3 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, врача – эндокринолога, врача – онколога, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00);

4 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, врача – травматолога, врача – гастроэнтеролога, врача – ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, клиника- диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00);

5 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, врача – ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00);

6 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, врача – хирурга, врача – оториноларинголога, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00);

7 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00 (приём терапевта, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике);

8 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00 (приём терапевта, процедурный кабинет, КДЛ, кабинет функциональной диагностики обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал»).

9 января – рабочий день.

График работы структурного подразделения - поликлиника 3 (улица Индустриальная, 8):

1 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 15.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, приём врача-эндокринолога, КДЛ, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

2 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00, приём врача-кардиолога, ЭКГ, КДЛ, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

3 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00, КДЛ, УЗД, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

4 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00, приём врача-хирурга, приём врача КФД, ЭКГ, флюорографический кабинет, КДЛ, УЗД, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

5 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00, приём врача-хирурга, врача-уролога, КДЛ, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

6 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал» с 09.00 до 14.00, приём врача-невролога, КДЛ, УЗД, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

7 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, КДЛ, процедурный кабинет, врача-гинеколога);

8 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00 (приём терапевта, обслуживание вызовов, выездные бригады, забор мазков, вакцинация против covid-19 и гриппа по предварительной записи и в порядке живой очереди в поликлинике, в порядке живой очереди в пункте вакцинации ТЦ «Империал», КДЛ, процедурный кабинет, антирабическая вакцина, врача-гинеколога);

9 января – рабочий день.

График работы женской консультации (улица Индустриальная, 8):

1 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 13.00;

со 2 января по 6 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 15.00;

7 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00;

8 января – по графику праздничного дежурства с 09.00 до 14.00;

9 января – рабочий день.

Телефон регистратуры женской консультации: 53-35-09, колл-центр – 29-90-28.

График работы структурного подразделения - кабинета рентгенологической компьютерной томографии (КТ) корпус Б (улица Кузбасской дивизии, 22) в связи с проведением ремонтных работ:

1 января – выходной;

2 января - по графику праздничного дежурства с 09.00 до 16.00;

3 января 2023 по 8 января;

9 января 2023 – рабочий день.

Телефоны поликлиники №1: 66-53-54 – регистратура; 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом; поликлиники №2: 56-78-15 – регистратура, 56-96-98 – вызов врача на дом; поликлиники №3: 53-33-88 – регистратура, 53-29-46 – вызов врача на дом, 53-35-09 – регистратура женской консультации.