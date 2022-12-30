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Общество

Псковичам напомнили о мерах безопасности при использовании пиротехники

31.12.2022 20:38|ПсковКомментариев: 0

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие "игрушки" всегда притягивали к себе внимания. Но с каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и различных травм. Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. В последние годы через торговую сеть реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда, произведенных как отечественными, так и зарубежными (Китай, Корея и другие) фирмами», - рассказали в пресс-службе.

Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая. Температура при горении пиротехнических зарядов некоторых изделий превышает 20000°С.

 

Как отметили в ведомстве, бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков.

При покупке пиротехнических изделий нужно ознакомиться с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано, и пользоваться им очень опасно. Следует проверить срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно необходимо проверить, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние, как правило это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни нужно с предельной осторожностью, продолжили в ведомстве.

Запуск петард, фейерверков, ракет запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок.

«Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках», - уточнили в пресс-службе.

Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению. Инструкция по применению должна содержать следующие сведения:

  • наименование бытового пиротехнического изделия;
  • условия применения;
  • ограничения при обращении;
  • способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;
  • правила хранения в быту;
  • гарантийный срок и дату изготовления;
  • предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
  • действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
  • действия в случае пожара;
  • реквизиты изготовителя;
  • информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия.

Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат слово «Внимание!»

На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:

  • наименование изделия;
  • торговая марка;
  • дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена».

В ведомстве напомнили, что при применении пиротехники запрещается: 

  • применять с нарушениями требований руководства по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, т.к. в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.);
  • использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);
  • применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации;
  • не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.
Теги: #пиротехника
Источник: Псковская Лента Новостей
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