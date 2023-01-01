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Общество

Останки трех советских бойцов нашли псковские поисковики

05.01.2023 21:47|ПсковКомментариев: 0

Останки трех советских бойцов нашли участники поискового объединения «Патриот60». Об этом они сообщили в своей группе «Поисковый отряд "Псковский рубеж"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Патриот60»

«Все стараются в праздничные дни уделить побольше времени тому, что любят. Вот и наши парни из ПО "Патриот 60" с первых дней наступившего года проводят время в поиске. Итог сегодняшнего дня: три наших бойца. Отличное начало поискового сезона», - прокомментировали поисковики.

Напомним, что в октябре 2022 года поисковики обнаружили Останки десяти красноармейцев обнаружили вблизи деревни Осиновка Невельского района.

 

 

Теги: #поисковики
Источник: Псковская Лента Новостей
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