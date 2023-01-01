Общество

Зимующего в псковском Дендропарке аиста поймали сотрудники МЧС

Сотрудники МЧС поймали аиста, который зимовал в Дендропарке в Пскове. Ранее неравнодушные горожане неоднократно в социальных сетях выражали обеспокоенность по поводу судьбы птицы.

Скриншот: Лариса Григорьева

«МЧС выехали на отлов и сразу повезут в "Дом белого аиста", там его будут ждать», - сообщила подписчица сообщества «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 7 января.

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Позже женщина уточнила, что птицу удалось поймать. Аиста направили в волонтёрский центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе.

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Ранее сотрудники волонтёрского центра публиковали свою оценку ситуации с зимующей в парке птицей.