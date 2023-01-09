Общество

Власти прорабатывают вопрос восстановления работы аптеки в Новом Изборске

Переговоры с аптечными сетями ведут по поводу восстановления работы аптеки в деревне Новый Изборск Печорского района. Об этом сообщил глава района Сергей Тарасик, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

«Ведутся переговоры с аптечными сетями, функционирующими на территории Печорского района, касательно восстановления работы аптеки в деревне Новый Изборск. О результатах проведенной работы будет сообщено дополнительно», - написал Сергей Тарасик.

Он также отметил, что ГП «Фармация» прорабатывает вопрос о возобновлении отпуска лекарственных средств по льготным рецептам с января 2023 года в городе Печоры.