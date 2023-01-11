Борис Елкин напомнил, какие объекты начали строить в Пскове в 2022 году

Какие крупные объекты начали строить в Пскове в 2022 году, в своём Telegram-канале рассказал глава города Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
В Пскове в прошлом году начали строить:
Кроме того, разрабатывается проект реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Заключены контракты на строительство станции умягчения воды на подземном водозаборе на улице Леона Поземского и школы на 525 мест на улице Киселева, напомнил градоначальник.
Помимо этого, в городе появились и другие крупные объекты строительства в дорожной сфере и сфере образования.