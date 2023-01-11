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Борис Елкин напомнил, какие объекты начали строить в Пскове в 2022 году

11.01.2023 10:27|ПсковКомментариев: 0

Какие крупные объекты начали строить в Пскове в 2022 году, в своём Telegram-канале рассказал глава города Борис Елкин. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В Пскове в прошлом году начали строить: 

  • дом на 198 квартир, который позволит расселить более 50 аварийных домов,
  • 5 многоквартирных домов для детей-сирот,
  • современный библиотечный центр на базе здания бывшего кинотеатра «Октябрь», 
  • магистральные сети ливневой канализации и внутриквартальные инженерные сети для микрорайона «Сиреневый»,
  • водозабор в микрорайоне «Псковкирпич»,
  • канализационную насосную станцию на улице Линейной.
 

Кроме того, разрабатывается проект реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Заключены контракты на строительство станции умягчения воды на подземном водозаборе на улице Леона Поземского и школы на 525 мест на улице Киселева, напомнил градоначальник. 

Помимо этого, в городе появились и другие крупные объекты строительства в дорожной сфере и сфере образования. 

Теги: #строительство #псков #развитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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