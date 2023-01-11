Общество

Жители плюсской деревни попросили установить фонари из-за боязни волков

Жители деревни Терешинка Плюсского района попросили установить в населённом пункте фонари, соответствующее обращение появилось на сайте губернатора Псковской области. Среди аргументов в пользу установки фонарей автор обращения отметила наличие в лесах вблизи деревни волков.

Фото: pixabay.com

«У нас от главной дороги в наш край, где мы живём, идёт прилегающая грунтовая дорога. Мы водим детей на автобус ни одну сотню метров в полной темноте, что актуально в зимнее время. У нас нет ни одного фонаря, а волки есть. Администрация говорит, что у них нет фонарей, чтобы нам установить», - написала местная жительница на сайте губернатора.

Также она отметила, что зимой дорогу плохо чистят от снега.

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На обращение ответила глава Плюсского района Наталья Иванова. Она отметила, что во втором квартале 2023 года в деревне Терешинка силами администрации городского поселения «Плюсса» будут установлены два уличных светильника.

«Расчистка дорог в данном населенном пункте производится обслуживающей организацией по утвержденному графику и в рамках существующего финансирования», - добавила глава района.