Жители плюсской деревни попросили установить фонари из-за боязни волков

Жители деревни Терешинка Плюсского района попросили установить в населённом пункте фонари, соответствующее обращение появилось на сайте губернатора Псковской области. Среди аргументов в пользу установки фонарей автор обращения отметила наличие в лесах вблизи деревни волков.
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«У нас от главной дороги в наш край, где мы живём, идёт прилегающая грунтовая дорога. Мы водим детей на автобус ни одну сотню метров в полной темноте, что актуально в зимнее время. У нас нет ни одного фонаря, а волки есть. Администрация говорит, что у них нет фонарей, чтобы нам установить», - написала местная жительница на сайте губернатора.
Также она отметила, что зимой дорогу плохо чистят от снега.
На обращение ответила глава Плюсского района Наталья Иванова. Она отметила, что во втором квартале 2023 года в деревне Терешинка силами администрации городского поселения «Плюсса» будут установлены два уличных светильника.
«Расчистка дорог в данном населенном пункте производится обслуживающей организацией по утвержденному графику и в рамках существующего финансирования», - добавила глава района.