Общество

Гололёд образуется в Псковской области ночью 13 января

Гололёд ожидается в Псковской области ночью 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Ночью 13 января с периода 00.03 по Псковской области, начиная с западных районов, ожидается гололёд», - говорится в сообщении.

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Для избежания несчастных случаев населению рекомендуют:

Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Подготовить малоскользящую обувь.

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.

Ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.