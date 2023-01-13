Общество

Вход на территорию Кремля закрыли в Пскове

Вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) в Пскове закрыт 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ограничение связано с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка».

Северные ворота также закрыты в целях обеспечения безопасности.

Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля будет осуществляться только через башню Святых ворот.