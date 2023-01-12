«Чудо порадовало»: псковские рыбаки делятся фотографиями улова с зимней рыбалки в Сети

Псковские рыбаки делятся фотографиями улова с зимней рыбалки в Сети. Снимки размещают в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Евгений Кичёв / «ВКонтакте»
«Чудо порадовало. Все разрывы затянуло 20-сантиметровым льдом, окуня половили. Сезону быть!» - заключил рыбак.
Улов рыбак поймал вблизи деревни Ветвеник Гдовского района. В комментариях рыбаки стали шутить, что лучше не надо рассказывать о снасти, поскольку «купил такую же, рыба не клюет».
Фото: Виталий Мережковский / «ВКонтакте»
«Попали на динамичный клёв небольшого окуня. Лесное озеро», - прокомментировал фотографию мужчина.
Фото: Ирина Маркова / «ВКонтакте»
Фото: Александр Сопронюк / «ВКонтакте»
«Выходили на лёд с Пнево. Сразу нащупать окуня не удаётся… Ближе к обеду, после где-то 40-ка лунок, он себя проявил, кстати. Лёд хороший, завтра руки поболят. Это первая моя состоявшаяся рыбалка в Тёплом (озере - ред.), всегда какие-то обломы были, 8 "килошек" получилось наковырять. Дорога до Пнево отличная, накатана хорошо, только от Самолвы немного колея присутствует. Смотря прогноз погоды, думал, что будет некомфортно, но бывало намного хуже… Вполне сносная погода», - рассказал рыбак.