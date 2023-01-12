Общество

«Чудо порадовало»: псковские рыбаки делятся фотографиями улова с зимней рыбалки в Сети

Псковские рыбаки делятся фотографиями улова с зимней рыбалки в Сети. Снимки размещают в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Евгений Кичёв / «ВКонтакте»

«Чудо порадовало. Все разрывы затянуло 20-сантиметровым льдом, окуня половили. Сезону быть!» - заключил рыбак.

Улов рыбак поймал вблизи деревни Ветвеник Гдовского района. В комментариях рыбаки стали шутить, что лучше не надо рассказывать о снасти, поскольку «купил такую же, рыба не клюет».

Фото: Виталий Мережковский / «ВКонтакте»

«Попали на динамичный клёв небольшого окуня. Лесное озеро», - прокомментировал фотографию мужчина.

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Фото: Ирина Маркова / «ВКонтакте»

Напомним, запрет выхода на лёд водоёмов Гдовского района отменили с 11 января.

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