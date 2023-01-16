Общество

Угрозу падения забора устранят у долгостроя на Завеличье

Угрозу падения забора у дома №4б на улице Петровской в Пскове устранят до 13 февраля. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На сайте главы региона местный житель сообщил, что забор вокруг строительной площадки может в скором времени обрушиться. В ответ Борис Елкин отметил, что сотрудник контрольного управления администрации города Пскова выехал на место и подтвердил факт угрозы падения ограждения строительной площадки.

В адрес ООО «Текстпроект», осуществляющего строительные работы по вышеуказанному адресу, направили рекомендации о необходимости организовать работы по восстановлению ограждения в срок до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что достроить дом №4б на улице Петровской в Пскове планируют в 2023 году.