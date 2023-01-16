Общество

Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 126 004.

Выздоровело от заболевания за сутки 7 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 927 жителей. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам:

Псков –41291/3

Великие Луки –18273/0

Бежаницкий район –1620/2

Великолукский район –2859/0

Гдовский район –2259/0

Дедовичский район –3111/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1146/0

Куньинский район –1072/0

Локнянский район –1223/0

Невельский район –5672/1

Новоржевский район –1354/0

Новосокольнический район –3307/0

Опочецкий район –3848/0

Островский район –6104/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2992/1

Плюсский район –1987/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9727/1

Пустошкинский район –1600/0

Пушкиногорский район –1815/0

Пыталовский район –1926/0

Себежский район –3017/0

Стругокрасненский район –2127/0

Усвятский район –749/0