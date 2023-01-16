Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии – 126 004.
Выздоровело от заболевания за сутки 7 пациентов, всего от COVID-19 в регионе избавились 123 927 жителей. Число летальных случаев осталось неизменным – 1961 человек.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41291/3
- Великие Луки –18273/0
- Бежаницкий район –1620/2
- Великолукский район –2859/0
- Гдовский район –2259/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1223/0
- Невельский район –5672/1
- Новоржевский район –1354/0
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3848/0
- Островский район –6104/0
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2992/1
- Плюсский район –1987/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9727/1
- Пустошкинский район –1600/0
- Пушкиногорский район –1815/0
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3017/0
- Стругокрасненский район –2127/0
- Усвятский район –749/0