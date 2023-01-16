Три кардиолога впервые трудоустроилось в псковскую областную больницу в 2022 году

17 врачей впервые трудоустроилось в Псковскую областную клиническую больницу в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Больше всего на работу приняли врачей по специальностям:
Также больница пополнилась специалистами в области рентгенологии, лечебной физкультуры и спортивной медицины, хирургии, травматологии и ортопедии, неврологии, эпидемиологии, акушерства-гинекологии, ультразвуковой диагностики.
«В 2023 году комитет по здравоохранению Псковской области продолжит реализовывать федеральные и региональные меры социальной поддержки медицинских работников, ординаторов и студентов для привлечения специалистов в государственные медицинские организации региона», - заверили в комитете.