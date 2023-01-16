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Общество

Вода из трёх купелей в псковских деревнях не прошла проверку Роспотребнадзора

17.01.2023 16:01|ПсковКомментариев: 0

Вода, которую предполагается использовать для проведения освящения в рамках празднования Крещения в некоторых районах Псковской области, не соответствует санитарным требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в преддверии празднования Крещения провёл отборы воды из водоемов и источников питьевой воды, которую предполагается использовать для проведения освящения, чтобы проверить её соответствие санитарным требованиям.

По заключению экспертов, санитарным требованиям по микробиологическим показателям не соответствует: 

  • вода, отобранная в купелях в деревнях Камно, Крипецы, Елизарово Псковского района, 
  • вода из колодца, расположенного возле храма в деревне Зобки Пыталовского района, 
  • вода из шахтного колодца на территории храма в Кунье. 

В администрацию Псковского, Куньинского и Пыталовского районов направили информационные письма о результатах исследования воды, специалисты рекомендовали не использовать указанные водоёмы для проведения обрядовых мероприятий.

В остальных точках отбора вода соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям: 

  • Великие Луки - вода из купели (река Ловать, Краснофлотская набережная, в районе лодочной станции);
  • Новосокольники - вода из колонки, расположенной рядом с храмом;
  • Себежский район - озеро «Себежское», водоразборная колонка в Себеже на улице Пролетарской (возле храма);
  • Пустошкинский район - река Крупея в Пустошке, в храме на улице Октябрьской;
  • Невельский район – озеро Невельское, в храме в деревне Плиссы, в храме Святой Троицы в Невеле, на пощади Коммуны, в храме на улице Садовой;
  • Опочецкий район - водоразборная колонка у храма Покрова Святой Богородицы в Опочке на улице Калинина, 43, водоразборная колонка на улице Новое поселение; водопровод в храме Преображение Господня на улице Коммунальной, 16;
  • Красногородский район - в храме Покрова Пресвятой Богородицы на улице Комсомольской, 34;
  • Новоржевский район - родник в деревне Боровичи, артезианская скважина в Новоржеве на улице Зои Брелауск, 24;
  • Пушкиногорский район - в храме Свято-Успенкого монастыря поселка Пушкинские Горы на улице Пушкинской, 1, в Казанской церкви на улице Лесной;
  • Островский район - колодец возле Свято-Троицкого собора в Острове; колонка в деревне Елины; скважина возле Свято-Введенского монастыря в деревне Владимирец; родник Свято-Введенского монастыря; река Великая, колодец возле Спасо-Казанского Симанского монастыря в Острове;
  • Палкинский район - колонка в деревне Новая Уситва возле храма; колонка в посёлке Палкино; колонка возле храма в деревне Вернявино; колонка возле храма в деревне Локно;
  • Печорский район - Печоры, колодец возле Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, родники три каскада «Словенские ключи» в деревне Изборск; распределительная сеть города Печоры; колодец возле Николаевского храма; родник возле Николаевского Храма; распеределительная сеть в деревне Изборск;
  • Пыталовский район - водоразборная колонка в Пыталово возле храма; колонка возле храма Бориса и Глеба в деревне Вышгородок; колонка у храма Воскресение Христово в деревне Коровск; родник у храма в деревне Зобки;
  • Порховский район - собор Николая Чудотворца в Порхове, крепость, храм Преображения Господня в Порхове, улица Карла Маркса, 1, Церковь Иоанна Предтечи в Порхове, улица Псковская, 53, в колодцах Петра и Павла и купели Александра Свирского в Никандровой Пустыни;
  • Дедовичский район - храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах на улице Комсомольской, 20;
  • Дновский район - храм Архангела Михаила в  Дно на улице Советской, 33;
  • Гдовский район - в Чудском озере в деревне Ветвенник и реке Гдовка в Гдове;
  • Плюсса - в колодце на улице Скворцова;
  • Струги Красные - вода из колонки, расположенной рядом с храмом на улице Больничной, 27.

Ранее сообщалось, что в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, оборудуют 11 купелей. 

Теги: #регион60 #крещение #купель
Источник: Псковская Лента Новостей
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