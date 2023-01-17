Общество

Глава Минздрава заявил о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье нации

Коронавирус не прошел бесследно и отразился на репродуктивном здоровье нации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

По словам главы ведомства, сегодня наблюдается снижение активности новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, люди репродуктивного возраста, которые планируют детей, должны проходить вакцинацию, сообщает runews24.

Ранее сообщалось, что норвежские ученые изучили, как вакцинация беременных женщин влияет на защиту их новорожденных детей от коронавируса. Оказалось, что одна доза антиковидной прививки, полученная матерью во время беременности, на треть снижает вероятность заражения ее ребенка штаммом «омикрон», а второй и третий уколы уменьшают эту опасность в 1,5 раза.