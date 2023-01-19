Общество

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 053 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 11 пациентов, всего – 123 952. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.

Смотрите также Глава Минздрава заявил о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье нации

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков –41309/5

Великие Луки –18278/1

Бежаницкий район –1627/4

Великолукский район –2860/0

Гдовский район –2259/0

Дедовичский район –3111/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1146/0

Куньинский район –1073/0

Локнянский район –1223/0

Невельский район –5676/0

Новоржевский район –1355/1

Новосокольнический район –3310/0

Опочецкий район –3849/0

Островский район –6104/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2992/0

Плюсский район –1988/0

Порховский район –4573/0

Псковский район –9730/1

Пустошкинский район –1600/0

Пушкиногорский район –1815/0

Пыталовский район –1927/0

Себежский район –3017/0

Стругокрасненский район –2130/2

Усвятский район –749/0.