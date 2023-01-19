14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 053 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 11 пациентов, всего – 123 952. Умер из-за коронавируса в регионе 1961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков –41309/5
Великие Луки –18278/1
Бежаницкий район –1627/4
Великолукский район –2860/0
Гдовский район –2259/0
Дедовичский район –3111/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1146/0
Куньинский район –1073/0
Локнянский район –1223/0
Невельский район –5676/0
Новоржевский район –1355/1
Новосокольнический район –3310/0
Опочецкий район –3849/0
Островский район –6104/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2992/0
Плюсский район –1988/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9730/1
Пустошкинский район –1600/0
Пушкиногорский район –1815/0
Пыталовский район –1927/0
Себежский район –3017/0
Стругокрасненский район –2130/2
Усвятский район –749/0.