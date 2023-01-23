Общество

Только одна пара в Пскове подала заявку на регистрацию брака 23 февраля

Только одна пара в Пскове подала заявку на регистрацию брака 23 февраля 2023 года. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«На данный момент заявки на регистрацию брака 23 февраля подала одна пара в Пскове и две пары в Великих Луках. Но мы продолжаем принимать заявки», - сказал Сергей Шерстобитов.

Он отметил, что на сегодняшний день заявки принимают от влюблённых, у которых возникли «особенные обстоятельства» - беременность, форс-мажоры.

Ранее сообщалось, что ЗАГСы Пскова и Великих Лук откроют свои двери для торжественной регистрации 23 февраля 2023 года, законный выходной органы ЗАГС в этот день отменили впервые с 2009 года.