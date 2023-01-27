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Общество

Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля

27.01.2023 22:20|ПсковКомментариев: 0

Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля. Об этом сообщается в группе городского поселения «Новоржев» в социальной сети «ВКонтакте».

«27 января на внеочередной сессии депутаты городского поселения "Новоржев" рассмотрели инициативу о преобразовании муниципальных образований, входящих в Новоржевский район, в муниципальный округ путём объединения и назначили публичные слушания с целью изучения общественного мнения», - говорится в сообщении.

Слушания пройдут 12 февраля в помещении администрации городского поселения. Начало в 12:00.

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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