Большинство респондентов ПЛН выступили против изменения школьного курса литературы

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не поддерживают инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем». Это следует из опроса, в котором приняли участие 294 человека.
67,01% голосующих выступили против, потому что не доверяют экспертному мнению специалистов по этому вопросу. При этом 17,35% респондентов позитивно относятся к предложению. По их мнению, произведения в курсе литературы должны меняться в соответствии с вызовами современности.
7,48% участников опроса объяснили свое категорическое отрицательное отношение к инициативе тем, что из программы могут убрать произведения, важные для становления личности. А 5,78% не считают вопрос важным, поскольку школьники, по их наблюдениям, успевают изучить большинство произведений лишь поверхностно.
Менее 1% голосующих (0,68%) считают, что специалистам в Минпросвещения сегодня виднее, что нужно школьнику.
В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?»