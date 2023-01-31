Общество

Работоспособность систем оповещения проверят в Великих Луках 1 февраля

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны пройдёт в Великих Луках утром 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области 1 февраля 2023 года в 8:00 на территории города Великие Луки будет проводиться проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен», - сообщили в администрации.

Горожан просят соблюдать спокойствие и не волноваться.

Ранее сообщалось, что аналогичную проверку 1 февраля планируют провести в Пскове.