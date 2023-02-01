Владимир Кузь: Объединять Псков и часть района нужно в пределах объездной дороги

Объединение Пскова и части Псковского района нужно проводить в рамках кольцевой дороги. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель директора ООО «СпецДор 60», зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.
По его мнению, одним из основных плюсов такого объединения станет внесение ясности в распределение ответственности за содержание городского имущества, в частности, сетей коммуникаций. Также депутат считает, что объединение части района и города будет удобно местным жителям.
«Здесь надо думать в первую очередь об удобстве жителей», - заключил он.
Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей в настоящий момент проходит опрос об отношении псковичей к предложению присоединить часть Псковского района к областному центру.