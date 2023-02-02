Общество

Власти ответили на возмущения псковички по поводу названия ресторана в центре города

Менять название ресторана «Карл Фридрих», который располагается на улице Ленина, 3 в Пскове, в ближайшее время не планируют. Об этом сообщил глава города Борис Елкин со ссылкой на заявление собственника и руководителя заведения.

Фото: Анна Щепелева / сайт губернатора Псковской области

На сайте губернатора Псковской области появилось обращение от неравнодушной горожанки, которую возмутило соседство ресторана «Карл Фридрих» и Музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов, открытого в городе в октябре 2022 года.

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«Карл Фридрих - это великий немецкий математик XIX века. Но у нас и свой есть математик с мировой славой, уроженец города Пскова - Владимир Модестович Брадис. Считаю соседство ресторана с названием, отсылающим к истории другого государства, причем ранее враждебного, неоднозначным и неуважительным к памяти жертв оккупации Пскова», - написала женщина.

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Отвечая на обращение, Борис Елкин заметил, что ресторан «Карл Фридрих» находится в частной собственности ООО «АСТАР».

«Данное обращение доведено до собственника и руководителя ресторана "Карл Фридрих". По их информации, ресторан осуществляет свою деятельность с 2006 года и зарекомендовал себя под названием "Карл Фридрих" с положительной стороны среди жителей и гостей города Пскова. Поэтому в ближайшее время не планируют смену названия ресторана», - отметил в своем ответе Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно определяют: вид, форму и способ торговли, а также порядок и условия осуществления торговой деятельности.

Также Борис Елкин добавил, что в настоящее время законодательство Российской Федерации не регламентирует выбор названия фирм. «Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели вправе определять их самостоятельно и размещать данную информацию на вывеске», - подчеркнул градоначальник.

В заключение он заметил, что место расположения вывески ресторана «Карл Фридрих» на фасаде здания и эскиз вывески были согласованы на заседании временной рабочей группы по согласованию мест расположения вывесок на фасаде зданий и эскизов вывесок, состоявшемся 23 декабря 2021 года. Проектное решение вывески было доработано согласно замечаний комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.