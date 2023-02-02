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Общество

Изменение границ Пскова: за или против?

03.02.2023 16:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему изменения границ Пскова. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Одна из самых обсуждаемых новостей последних недель — это вероятное расширение территории Пскова. К городу могут быть присоединены микрорайон Борисовичи и несколько волостей Псковского района, вплоть до строящегося Северного обхода. При этом Борисовичи и Родина уже и так фактически находятся внутри Пскова, но не являются частью города юридически.

Очевидно, вопрос расширения Пскова назрел уже давно. Несмотря на то, что эта тема поднималась много лет, все заканчивалось на стадии обсуждения. Теперь же для детальной проработки вопроса вхождения новых территорий в состав города Пскова планируется создание рабочей группы.

А депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента сообщил, что будет продвигать вопрос о присоединении части Псковского района к Пскову.

Сегодня мы решили выяснить у комментаторов: поддерживают ли они идею о расширении границ Пскова? Какие плюсы и минусы увеличения территории областного центра они видят? Об этом в программе «Дневной дозор».

Расширение городской черты Пскова — это нормальный процесс, назревший уже давно. Это пойдет только на пользу городу и местным жителям, утверждает вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

«Расширение границ городской черты Пскова – это уже давно назревшее решение. И очень много жителей микрорайонов, которые фактически находятся в областном центре, но юридически живут в районе, жаловались на проблемы со школами, с детскими садами. Все мы знаем, что строители этих микрорайонов - псковские. Покупают там жилье, в основном, псковичи, 99%. Безусловно, они считают себя жителями города. Сейчас в районе и городе действуют различная система получения социальных услуг. Хорошо, что тема расширения границ Пскова близится к финальному, логичному завершению. Я считаю, что это только во благо города и псковичей. Безусловно, произойдет перераспределение финансовых потоков между бюджетами двух муниципалитетов. Эти средства должны быть направлены на то, чтобы повысить комфорт жителей новых микрорайонов, появится возможность строить новые детские сады и школы. Я двумя руками "за" присоединение территории Псковского района к областному центру. Это решение, которое должно быть реализовано».

Объединение Пскова и части Псковского района нужно проводить до границ кольцевой автомобильной дороги, считает депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Конечно, я поддерживаю это решение. Вообще нужно делать объединение в рамках кольцевой автомобильной дороги. И не только дорог, которые уже построены, а которые в перспективе будут построены. Это в принципе логично, чтобы все было в рамках кольцевой дороги. Нужно расширять. У нас город и район – это одна агломерация. Моя позиция такая: с точки зрения удобства жителей – это плюс».

При объединении города и районных территорий потребуется перерегистрация документов местных жителей, заметил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Возможно, следует избежать этого сложного процесса. Также он отметил, что лучше сразу объединять весь Псковский район с Псковом.

«Честно говоря, мне трудно пока оценить все перспективы этих нововведений. Это все назрело уже давным-давно. Понятно, что новые микрорайоны, которые растут вокруг Пскова, это уже городские территории: и оформлены по городскому, и вся инфраструктура соответствует городской. Другое дело, что у нас все законодательство построено таким образом, что при изменении адресов людям придется переделывать все документы. Я бы рекомендовал, прежде чем такие процессы проводить, продумать процесс внесения изменений в законодательство, чтобы людям не надо было до перерегистрации прав проводить мероприятия, связанные с перерегистрацией документов. Выпустили этот нормативный акт, что этот адрес будет теперь таким, и можно было бы совершенно спокойно все проводить без изменения документации. Ничего плохого я не вижу. Хотя давно надо Псков и Псковский район объединить. Один раз это сделать, и на несколько сот лет нам хватит».

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олега Брячака, объединение ряда территорий района с Псковом необходимо в том числе и для решения проблем, которые возникают у жителей тех же Борисовичей с получением медицинских и образовательных услуг. Он добавил, что предлагает присоединить к городу территории по границе Северного обхода.

«Я эту идею продвигаю, и ставлю своей задачей довести этот вопрос до конца. Можно сказать, являюсь инициатором данной идеи. За 20 лет город очень серьезно вырос. Уже на протяжении последних лет десяти собирались различные высокопоставленные чиновники и обсуждали вопрос присоединения тех территорий, которые юридически вышли за пределы границы города, и их включение в границы города. Я считаю, что этот вопрос уже не просто назрел, а перезрел. Дело в том, что на сегодняшний день в районах есть школы, есть садики, которые юридически относятся к городу. В эти школы и садики могут попасть дети только с городской пропиской. Люди, которые проживают рядом с этими социальными объектами, кроме как неудобств не испытывают ничего вообще. Утром им не выехать – все привозят детей, вечером не заехать в свои дворы, потому что все детей увозят. А их дети вынуждены ездить в другие школы, которые находятся на удалении от их домов. Я считаю, что это совершенно ненормально. Особенно, когда родители идут на ухищрения, и фиктивно прописывают своих детей в городе только для того, чтобы они пошли в эти школы или садики, которые находятся рядом. Что касается медпомощи, – это вообще отдельная история. Если кому-то нужно будет экстренно получить медицинскую помощь, и он вызовет скорую, то она поедет не из городской больницы в Борисовичи и доедет в течение 3-5 минут. Она поедет из Черехи с Ленинградского шоссе. Если там будет закрыт переезд, то это скорая может ехать и час. Скорую просто так никто не вызывает. Её вызывают только тогда, когда есть острая нужда. Поэтому вот эти две основные, наверное, причины, по которым необходимо те территории присоединять к городу юридически. Думаю, что нужно границы города расширить до границ Северного обхода».

Проблемы с медициной и образованием не решатся от одного присоединения территорий района к Пскову, так как в городских школах и детских садах не достаточно мест, а больницы и поликлиники и так испытывают нагрузку из-за большого числа пациентов, объясняет депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николай Кузьмин. На его взгляд, расширение Пскова — это попытка ликвидировать местное самоуправление на местах.

«Почему люди хотят объединения с городом Псковом из района? Ключевые проблемы – это образование и медицина. Практически невозможно сейчас ребенка свести в медицинское учреждение поблизости с домом. Надо ехать либо на Школьную, если речь о поликлинике, а если речь о больнице, то это вообще в Черехе. То же самое с образованием. Люди на Балтийской могут в окошко видеть новую школу, но не могут туда попасть, потому что на землях Завеличенской волости школы находятся, но реально им приходится ходить в Родинскую школу, что достаточно далеко. Вопрос медицины частично решен. Можно с ребенком прийти в определенную поликлинику, но перед этим, написав заявление на имя главного врача, обычно это все согласовывают. Я сам ходил в поликлинику на Шестака, и это уточнял. Ребенок может посещать эту поликлинику, хотя поликлиника находится в Пскове, а ребенок прописан в Завеличенской волости. С образованием тяжелее. Но все это можно решить на уровне правительства Псковской области. Даже если они решат, надо понимать, что школ новых не хватит. Они и сейчас забиты под завязку. Даже если произойдет объединение одномоментно, никаких плюсов жители не увидят, пока не будут построены новые школы, новые медицинские учреждения. Что потеряет житель Псковского района? Тарифы на электроэнергию станут выше. Тарифы на ОСАГО станут выше в два раза. Плюс мы потеряем независимых депутатов, которые находятся, в частности, в Завеличенской волости. На селе, где 30 тысяч населения, действует льготная ипотека. Да, увеличится бюджет города Пскова. Но стоит для примера взять бюджет Завеличенской волости – это 20-25 миллионов рублей на сегодняшний момент. Но это не кратно увеличится бюджет, будет 100 дополнительных миллионов в бюджет города Пскова. Они не решат те проблемы, которые в Пскове есть. Я думаю, тут происходит не борьба за интересы жителей, а попытка ликвидировать местное самоуправление на местах. Я выступаю против этого объединения. Пока плюсы для граждан не будут понятны. То есть пока не будут построены соответствующие школы в нужном количестве, детские сады, поликлиники, тогда можно говорить об объединении. Надо уточнить мнение жителей о присоединении районных территорий к Пскову».

При присоединении районных территорий к Пскову, будут объединены генплан, дорожная инфраструктура, правила землепользования и застройки, а также стандарт градостроительного проектирования, объясняет депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Все это принесет большую пользу как жителям, так и городу.

«Я считаю, что в нынешних границах Пскову уже тесно. И фактически строительство, которое идет на территории района, – это фактически продолжение Пскова. Все многоквартирные дома, которые строятся, пользуются общими коммуникациями с Псковом, общей дорожной инфраструктурой. По сути, это де-факто продолжение города Пскова. Расширение муниципального образования город "Псков", мне кажется, будет только плюсом, потому что все это будет объединено единым генеральным планом, единой дорожной инфраструктурой, единой ПЗЗ, единым стандартам градостроительного проектирования. Какой сейчас есть минус? Если количество, даже если мы говорим про проектирование новых жилых домов, комплексов, у нас в городе по стандарту парковочных мест 86, насколько я помню, то многие застройщики, которые строят в районе, спроектировали и сделали проекты планировки, где количество парковочных мест (они используют старое, которое было на то время) – 0,24. То есть 24 парковочных места на 100 квартир. Уже возникают конфликты между стандартом проектирования там и тут. Я считаю, это здоровая, нормальная инициатива. Псков не должен душить своими границами, а должен развиваться за счет района».

Некоторые жители территорий Псковского района переживают из-за того, что после объединения с городом у них повысятся тарифы за ОСАГО и за ЖКУ.

При этом город и псковичи во многом выиграют от расширения границ областного центра. С присоединением территорий в Пскове увеличится численность населения, соответственно, в городской бюджет будет поступать больше налоговых отчислений. Тем более, что жители района на данный момент де-факто пользуются всеми городскими благами, общественными пространствами и инфраструктурой, но все их налоги при этом не идут в Псков.

Расширение границ города в конечном итоге - это закономерный и неизбежный процесс. Сложившиеся де-факто границы города рано или поздно необходимо будет оформить юридически.

Анастасия Сливинская

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей в настоящий момент проходит опрос об отношении псковичей к предложению присоединить часть Псковского района к областному центру. 

 

Теги: #псковский район #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?
В опросе приняло участие 196 человек
Сюжет: Присоединение части Псковского района к областному центру Изменение границ Пскова: за или против? Владимир Кузь: Объединять Псков и часть района нужно в пределах объездной дороги «ГорДозор»: «Плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова. ВИДЕО 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек Олег Брячак выступил за присоединение части Псковского района к областному центру Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
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