Общество

Большинство респондентов ПЛН поддержали присоединение части Псковского района к областному центру

Большинство респондентов ПЛН поддержали присоединение части Псковского района к областному центру. Это следует из опроса, в котором принял участие 251 человек.

28,29% опрошенных считают, что присоединение части района позволит увеличить поступление налогов в городской бюджет. Ещё 26,69% читателей уверены, что с этим могут решиться многие проблемы жителей присоединяемых территорий в сфере образования и здравоохранения.

21,91% выступили против присоединения, так как не видят значимых плюсов в таком шаге. 10,36% респондентам все равно на данный вопрос, а 2,79% полагают, что этот вопрос относится к компетенции властей. Почти 10% опрошенных считают, что вопрос нужно отложить до лучших времен.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Одобряете ли прокат иностранных фильмов в России без согласия правообладателя?»