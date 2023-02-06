Общество

Журналист Андрей Норкин о включении в санкционный список Канады: Кому интересны такие вещи?

Включение в санкционный список Канады прокомментировал журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий, звезда НТВ Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу вам сказать только одно. Мы приехали в Псков с женой на поезде. Только я заснул. Мне позвонили коллеги, не буду говорить из какого именно СМИ. Но уже было очень поздно. Девушка меня разбудила, спросила, есть ли у меня минутка. Я был, наверное, не очень воспитан, но спросонья сказал, что минутки у меня нет», – сказал Андрей Норкин и уточнил, что утром он узнал о цели звонка.

Журналисту позвонили, чтобы узнать его мнение насчет санкционного списка. «Вот все, что я думаю по поводу санкционного списка. Слушайте, кому интересны такие вещи? Внесли и внесли», – заключил он.

Напомним, 3 февраля Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физических лиц. По мнению журналиста, соседство в санкционных списках «хорошее».

Так, в список попали медиаменеджеры, сотрудники СМИ: бывший заместитель гендиректора «России 1» Сергей Брилев, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, заместитель главреда «России сегодня» Дмитрий Горностаев, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова, специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, телеведущая Дана Борисова.

Кроме того, ограничительные меры ввели против российских деятелей культуры, среди них — Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян.