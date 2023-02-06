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Общество

Об «идеологическом сломе» рассказал звезда НТВ Андрей Норкин

07.02.2023 14:36|ПсковКомментариев: 0

Об «идеологическом сломе» рассказал медиаменеджер, теле- и радиоведущий, звезда НТВ Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если очень сильно упрощать, можно мой журналистский путь разделить на две половины. Первая часть, так как-то получилась, когда  я работал в тех СМИ, которые называют либеральными. Там какой-то переход из одного издания в другое не требовал собственного идеологического слома», - объяснил он.

По словам Андрея Норкина, идеологический слом произошел, когда журналист «разошелся с либералами окончательно и бесповоротно».

«Этот слом произошел ровно потому, что я очень близко и очень долго работал с людьми, которые были лидерами либерального понимания. Либералы в бизнесе – очень крупные, либералы в политике – очень известные, либералы в профессии. Когда я с ними разошелся окончательно и бесповоротно, тут да, случился этот идеологический слом. Через какое-то время я оказался в СМИ, которые условно можно называть "государственными"», - продолжил он. 

Андрей Норкин отметил удачные совпадения в своей профессии, которые не давят на внутренние предпочтения и принципы.

«Очень мне везет в том смысле, что я не должен свои внутренние предпочтения и принципы давить, когда я выхожу перед камерой или на сцену. Что я думаю, то и говорю. Вот так удачно совпало», – заметил он.

«Жизнь показала, что я [в своих либеральных убеждениях] ошибался, но я был искренним в своих убеждениях и заблуждениях», - добавил журналист.

Андрей Норкин - обладатель и многократный номинант главных профессиональных премий ТЭФИ и «Радиомания», лауреат премии правительства РФ в области СМИ. Автор книг «Армейские байки»​ и​ «От НТВ до НТВ».​

Во второй половине 1991-го года Андрей Норкин работал на радиостанции «Максимум» ведущим информационных программ. С 1992 по 1994 годы был директором информационных программ на радиостанции «101». Далее с 1994 по 1995 годы работал ведущим и автором музыкальных программ на «Радио-Панорама». В 1995 году Андрей Норкин перешел на «Радио России Ностальжи», где работал в течение года.

На телевидении карьера Андрея Норкина началась в 1996 году. В компании НТВ он работал до апреля 2001 года, вел ток-шоу «Герой дня», а до января 2002 вел информационную программу «Сегодня на ТВ-6» на том же канале ТВ-6.

До ноября 2007 года Андрей Норкин занимал должность главного редактора в телекомпании «Эхо-ТВ». Одновременно являлся генеральным директором представительства русскоязычного зарубежного телеканала «RTVi» в Москве.

С 2008 по 2011 годы Норкин входил в штат «Пятого канала». Параллельно, с марта 2010 по апрель 2013 года, Андрей Норкин был ведущим радиостанции «Коммерсантъ FM».

Далее - работа на ОРТ (с апреля по июль 2013 года), где он вел программу «Прав?Да!». После возобновил работу с «Коммерсантом FM» и одновременно был автором программы «Реплика» на Телеканале «Россия-24». Кроме того, в тот же период он сотрудничал с НТВ, ведя там ток-шоу «Список Норкина», программы «Анатомия дня» и «Итоги дня».

В 2015 году Норкин стал руководителем новостной службы на телеканале «Царьград» (российский православный канал). С 29 февраля 2016 года Андрей Норкин — ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» на НТВ.

Теги: #журналистика #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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