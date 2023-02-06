Общество

Свое отношение к покинувшим Россию артистам озвучил журналист Андрей Норкин

«Я стараюсь клейма не раздавать», - заявил журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) о своем отношении к покинувшим Россию артистам

«Меня можно отнести к категории "все равно". Потому что я стараюсь клейма не раздавать, людей особо ни за что не осуждать. Я не знаю до конца, как у них сложились жизненные обстоятельства. Уехали и уехали. Если мы говорим о людях моей профессии или о людях из шоу-бизнеса – мне их жалко. Я абсолютно уверен в том, что они там востребованы не будут», – сказал он.

Журналист задался вопросом, кто из уехавших смог сделать карьеру в Соединенных Штатах.

«Артисты наши, которые теперь там... Кто из уехавших сделал карьеру из эстрадников в тех же Штатах? Мы же не будем считать эстрадником Барышникова (российский и американский артист балета, танцовщик, хореограф и актер - ред.), правильно? Или Бродского (русский и американский поэт, эссеист, драматург и переводчик - ред.)? Бродский и Набоков (русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог - ред.) писали на английском. Про Набокова американцы думают, что это американский писатель. Из тех, кто уехал раньше, - Любовь Успенская вернулась, Михаил Шуфутинский вернулся, Вилли Токарев вернулся», - продолжил Андрей Норкин.

Поступки некоторых артистов кажутся Андрею Норкину странными, однако осуждать их журналист бы не стал.

«Вот как Максим Галкин* себя так ведет, что он сознательно отрезает себе пути возвращения? Человек говорит такие вещи... Как он потом сюда приедет? Как он будет с другими людьми разговаривать? Может, и будет. Но мне как-то это странно кажется. Но осуждать их я бы не стал», – объяснил он свою точку зрения.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.