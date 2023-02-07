Общество

Почему медвежата в Локнянском районе оказались брошенными, рассказали спасатели

Двое медвежат (девочки) поступили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) из Псковской области. Об этом сообщается в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото, видео здесь и далее: Центр спасения медвежат-сирот

«Медведицу спугнули собаки во время легальной охоты на куницу – это достаточно стандартная причина появления медвежат-сирот, с которой мы неоднократно сталкивались в течение почти 30 лет работы. К счастью, медвежат быстро забрали из берлоги, поместили в тепло, связались с нами и с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области, с которым мы регулярно взаимодействуем по вопросам спасения псковских медвежат и их возвращения после реабилитации в родные псковские леса», - рассказали сотрудники Центра

Медвежат назвали Фасолинка и Горошинка. У них уже открыты глазки, и они пытаются потихонечку вставать на лапы. Но пока они все равно еще очень маленькие и требуют постоянного наблюдения за их состоянием, т.к. вероятность ухудшения состояния здоровья в таком возрасте достаточно высока. Именно поэтому крайне важно, чтобы такие малыши как можно быстрее попали в Центр под наблюдение специалистов, отметили сотрудники.

«Так произошло и в этот раз – мы искренне благодарим руководство и специалистов комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также ветеринарную службу Локнянского района за оперативную подготовку документов, необходимых для передачи и транспортировки медвежат. Ведь чем позже медвежата попадут в руки к специалистам, тем меньше у них шансов выжить и уж тем более вернуться в дикую природу. Кормим, наблюдаем, переживаем, надеемся, что все будет хорошо», - добавили в Центре.

Как уточнили сотрудники, медведица жива, она найдет себе другое место, где благополучно продолжит зимний сон, весной скорее всего примет участие в «медвежьих свадьбах», и уже следующей зимой у нее появятся новые медвежата.