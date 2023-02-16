Общество

Владимир Кузь оценил работу по обеспечению мобильной связью населенных пунктов Гдовского района

Работу по обеспечению мобильной связью населенных пунктов Гдовского района оценил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Владимир Кузь напомнил об установке и запуске базовой станции для расширения территории покрытия мобильной связи в деревне Партизанская Гдовского района.

«Жители вышку хотели давно. Там вообще беда была. Интернета не было, теперь он появился, а также улучшилась связь. В целом по области много заявок на станции», - сказал Владимир Кузь.

Вышка в деревне Партизанская - вторая из пяти станций, которые должны быть запущены до 31 марта этого года. В январе запустили станцию в деревне Дуловка Островского района. На очереди деревни Каськово и Слепнево Куньинского района и деревня Красино Палкинского района.