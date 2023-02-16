Владимир Кузь оценил работу по обеспечению мобильной связью населенных пунктов Гдовского района

Работу по обеспечению мобильной связью населенных пунктов Гдовского района оценил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Владимир Кузь напомнил об установке и запуске базовой станции для расширения территории покрытия мобильной связи в деревне Партизанская Гдовского района.
Вышка в деревне Партизанская - вторая из пяти станций, которые должны быть запущены до 31 марта этого года. В январе запустили станцию в деревне Дуловка Островского района. На очереди деревни Каськово и Слепнево Куньинского района и деревня Красино Палкинского района.