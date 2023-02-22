Общество

Губернатор поздравил жителей Дедовичского района с годовщиной освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото здесь и далее: Михиал Ведерников / Telegram

«Годовщину освобождения отмечает Дедовичский район. В годы Великой Отечественной войны здесь был центр Партизанского края, куда входило порядка 400 сёл и деревень. Партизаны вели постоянную разведку, устраивали диверсии, громили гарнизоны врага. Их мужественно поддерживали местные жители, несмотря на зверства карательных отрядов», - отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что именно из Партизанского края в осаждённый Ленинград был отправлен обоз с продовольствием, который первым смогли довести до жителей блокадного города.

«Низкий поклон ветеранам за твёрдость духа, доблесть и стойкость, проявленные в непростые времена. Слова благодарности труженикам тыла и детям войны, которые в тяжёлое послевоенное время восстанавливали разорённую малую Родину. Желаю всем жителям Дедовичского района мира, добра, счастья и благополучия!» - добавил глава региона.