Общество

Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области

Похороны еще пяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, состоялись в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились со старшим прапорщиком Иваном Исаковым; гвардии лейтенантом Денисом Дементьевым; гвардии старшим сержантом Алексеем Янзоровым; гвардии рядовым Дмитрием Светцовым; гвардии рядовым Николаем Царевым.

«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», - заверил Михаил Ведерников.