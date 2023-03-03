Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области

Похороны еще пяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, состоялись в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В регионе простились со старшим прапорщиком Иваном Исаковым; гвардии лейтенантом Денисом Дементьевым; гвардии старшим сержантом Алексеем Янзоровым; гвардии рядовым Дмитрием Светцовым; гвардии рядовым Николаем Царевым.
«Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь», - заверил Михаил Ведерников.