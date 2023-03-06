Общество

Инвалид? Попробуй докажи!

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился пскович, который вынужден обивать пороги всевозможных учреждений ради установления группы инвалидности. Перед каждым выходом в город обкалывает себя антибиотиками, запасается тростью и силой воли, чтобы выдержать еще один день бумажной волокиты.

Почему лечащие врачи усматривают признаки инвалидности, а медико-социальная экспертиза считает иначе? Сколько нервов нужно потратить, чтобы добиться выдачи нужной справки? Подробности истории в нашем материале.

Новогодняя круговерть

47-летний Александр Иванов (имя и фамилия изменены по его просьбе - ред.) пришёл к нам в редакцию, тяжело опираясь на трость, и сразу вывалил на стол кипу документов. В качестве доказательства своей правоты он предоставил всё то, что собрал за два месяца в попытках добиться статуса инвалида. «Я сейчас на обезболивающих. Аптечка, уколы - всё с собой», - с ходу поделился пскович.

Первые «звоночки» прозвенели ещё в 2014-м году, когда у Александра обнаружили остеохондроз. Тогда он не придал этому особого значения - у всех бывает. Но с годами суставы стали беспокоить чаще, возможно, сказалась и продолжительная работа на вредном производстве. Александр был оператором станка на одном из псковских заводов.

Болезнь Бехтерева ему диагностировали в 2021 году, в октябре 2022 года после обследования и лечения в городской больнице диагноз подтвердился окончательно. Врачи заявили, что пора оформлять инвалидность.

Александр начал сбор документов, которые потребовали в поликлинике для направления на на медико-социальную экспертизу. На обезболивающих и с тростью он обежал все нужные кабинеты, сделал запрошенные ксерокопии, принёс оригиналы медицинских документов, имевшиеся на руках. Оказалось, что не достаёт медицинского полиса - Александр тут же отправился в страховую за получением справки о его наличии, так как документ затерялся.

Всё это происходило в условиях новогодней круговерти. Пока вся страна готовилась к празднику, Александр экстренно собирал бумажки, едва успевая ухаживать за престарелой больной матерью, которая также претендует на получение инвалидности.

27 декабря пакет документов был собран, и после праздничных выходных пскович узнал, что медико-социальная экспертиза назначена на 25 января. В указанный срок он явился в бюро № 12 на Советской набережной. Заполнил нужные бумаги в регистратуре и сел в ожидании приглашения комиссии.

Экспертиза началась со сверки персональных данных и вопросов о полученном образовании, профессиональной деятельности, что сразу насторожило псковича, ведь всё это должно было быть указано в направлении. После началось обследование.

«Предложили наклониться, насколько могу, согнуть ногу, руку, сказать, что болит. Сгибаю ногу, меня мерят металлической линейкой. Наклонился вперед, измерили спину. Ложусь на кушетку с треском, со скрипом. А я обезболивающими обколот, чтобы дойти пешком с коммунальной до Золотой набережной. Такси смысла нет, опять же, с финансами тяжко», - вспоминает Александр.

Процедуры заняли около 20 минут, после пациента попросили удалиться в коридор. «Я вышел довольный, думаю: прошёл. Позвали обратно: «Мы посовещались и решили, несмотря на предоставленные вами документы, отказать», - поделился пскович. Ему выдали справку, в которой указано, что инвалидность не установлена, и распечатанный список льгот и мер социальной поддержки граждан Псковской области.

Социальный труп

Ничего не понимающий Александр ушёл и уже дома стал изучать выданные документы. «Справка дана на основании акта и протокола. Номер такой-то, от такого-то числа. А я эти протоколы и акты в глаза не видел», - задумался горожанин и снова отправился в учреждение, где проходила экспертиза. Там он попросил выдать нужные документы на бумажном носителе, чтобы вдумчиво их почитать. Сразу получить желаемое не удалось, так как нужные эксперты уже разошлись по своим делам, но на следующий день бумаги были предоставлены.

С написанным в акте и протоколе Александр оказался не согласен, основания для отказа его не устроили. Он решил разобраться, почему так произошло, и начал с визита в свою поликлинику. Пскович потребовал показать документы, направленные на экспертизу, снова началась беготня по этажам. С трудом удалось найти лишь часть предоставленных им справок, а заполучить копию направления оказалось ещё сложнее.

«Сказали, это внутренние документы, пиши заявление в письменной форме, 30 дней на получение. И вообще, мол, не мешай работать», - рассказал Александр. Аналогичный срок ему предоставили на оспаривание решения экспертизы, поэтому горожанин твёрдо стоял на своём. После скандала (нервы пациента уже начали сдавать) ему всё же выдали нужные бумаги под расписку.

«На выдохе, морально опустошенный, оплеванный, опущенный, волокусь домой. Сажусь разбирать бумаги», - продолжил пскович. В представленных поликлиникой на первичную экспертизу документах он нашёл огромное количество несоответствий. Так, были неверно указаны сведения о трудовом стаже и воинской обязанности. «Отмечено, что гражданин не состоит на воинском учёте. Но я не снят с учёта», - заверил Александр и продемонстрировал военный билет.

В графе «основная профессия» значилось «не работает», квалификация и стаж - прочерк. «7 апреля 2023 года будет год, как я не работаю официально. До этого и плотником был, и бетонщиком, и на заводе работал. А там ни профессии, ни специальности, ни должности нет. Я социальный труп, бомж? А ведь эти документы попали в систему и осядут на серверах в центральных базах», - вздохнул Александр.

Кроме того, в направлении неверно указали рост, вес, тип телосложения, «забыли» про ранее перенесённые заболевания и другие важные вещи. Радовало лишь то, что медики верно назвали диагноз и указали на наличие признаков инвалидности.

Гниёт изнутри

На экспертизу в главное бюро, которое могло оспорить решение низшей инстанции, Александра пригласили 7 февраля. Туда он пришёл с полным пакетом документов, прихватив с собой трудовую книжку, военный билет, школьный аттестат и другие. Эксперты изучили бумаги, провели новые измерения, но снова пришли к выводу, что инвалидность заявителю не положена. И предложили пройти дополнительные обследования.

На получение результатов 10 анализов отвели 14 календарных дней. Александр был несколько озадачен списком необходимых процедур, но галопом прошёл всех назначенных врачей.

Некоторые результаты обследований просто физически не удалось получить в срок, и 21 февраля пскович явился на очередную экспертизу с тем, что есть. Члены комиссии изучили все справки, в том числе снимки МРТ, которая выявила асептический некроз тазобедренного сустава третьей стадии. Томографию горожанин делал за свой счёт, но её результаты экспертиза не приняла, сославшись на то, что документ оформлен ненадлежащим образом. Однако решение осталось неизменным: в установлении инвалидности отказать.

Потратив пару дней на системный анализ и перекрестную сверку всех имеющихся на руках бумаг, Александр нашёл более 50 несоответствий только в одном протоколе от 7 февраля. Также он выявил разночтения в протоколах по результатам трёх экспертиз. По его словам, местами разнятся данные о росте, объеме груди и талии, где-то отсутствуют сведения о проведенных исследованиях на статодинамическом аппарате и результатах силометрии, занижены показания исследований крови. В одном из протоколов по какой-то причине отсутствует диагноз заболевания таза. В другом документе пскович нашёл сведения о заболевании крови, при этом в остальных бумагах таких данных нет.

Сейчас Александр продолжает наблюдаться у врачей, на повестке вопрос оперативного вмешательства. «По сути, я гнию изнутри. Перспектива ближайших 1,5 лет - эндопротезирование. Сколько это стоит, я даже спрашивать боюсь. Квоту навряд ли выбью», - пояснил пскович.

Готов работать и учиться

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области» Министерства труда и социальной защиты населения. В ответе нам разъяснили порядок проведения медико-социальной экспертизы, установленный постановлением правительства РФ, и заверили, что в отношении читателя он был соблюден двумя уровнями комиссий специалистов. Также в учреждении заявили, что в соответствии с существующими нормами основанием для признания гражданина инвалидом является не сам факт наличия заболеваний, последствий травм или дефектов, а наличие определённых ограничений жизнедеятельности у человека вследствие нарушения функций организма.

В ведомстве обратили внимание, что обязанность достоверно и полно обследовать пациента возложена на медицинскую организацию, выдавшую направление. Именно на основании полученных сведений, а также очного осмотра специалистами бюро медико-социальная экспертиза может установить ограничения.

Если же гражданин не согласен с вынесенным решением, он может его обжаловать в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, либо обратиться в суд.

Именно этим намерен заняться Александр. Он готовит жалобы во всевозможные инстанции, помимо вышеуказанных планируется обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор. И морально готовится к судебным издержкам и оплате услуг юриста, хотя средств на существование с каждым днём становится всё меньше. Александр пояснил, что не может работать не только в связи с хождением по врачам и бюрократическим мукам, но и из-за отсутствия подходящих вакансий. По его словам, на бирже труда лишь разводят руками, узнав о диагнозе. «Де-факто мы живём на зарплату гражданской жены и пенсию матери. Но по официальным документам я почему-то являюсь кормильцем», - добавил Александр.

Он напомнил, что статус инвалида помог бы получить право на льготные лекарства, скидку на оплату коммунальных услуг и найти работу.

«Я готов работать и, по сути, могу всё, я универсал. Если надо - готов выучиться, освоить компьютер или ещё что-то. Я хочу официальный заработок, я законопослушный гражданин», - подчеркнул пскович.

В комитете по труду и занятости Псковской области нам сообщили, что люди с инвалидностью могут обратиться за помощью в поиске подходящей работы через единую цифровую платформу «Работа в России» или прийти в отделение занятости по месту жительства. При этом необходимо иметь программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую учреждениями медико-социальной экспертизы.

В комитете пояснили, что для псковских работодателей установлена квота для трудоустройства инвалидов. Она составляет 1508 человек, сейчас на квотируемых рабочих местах задействованы 1113 инвалидов. По состоянию на 1 марта на ЕЦП «Работа в России» имелось 218 вакансий для инвалидов с заработной платой от 16 242 до 60 000 рублей. Работодатели искали в том числе артиста драмы, библиотекаря, диспетчера, контролёра, преподавателя, программиста, плотника, менеджера, фасовщика и других специалистов.

Ситуации, подобные вышеописанной, происходят довольно часто. По закону наличие заболевания не гарантирует присвоения статуса инвалида, так как основанием служит лишь степень выраженности осложнений. Порой право на льготы приходится доказывать годами. Что же делать, если эксперты не на вашей стороне? В первую очередь, не сдаваться, не впадать в уныние. И всеми законными способами пытаться доказать свою правоту, бороться за своё здоровье и достойное качество жизни.

Ульяна Ловыгина