Общество

Коллекцию найденных в Пскове амулетов X-XI веков показали археологи

Коллекцию амулетов, поднятых из Мстиславского-III раскопа в Пскове в 2017 году, продемонстрировал Археологический центр Псковской области. Снимок опубликован в Telegram-канале центра.

Фото: Археологический центр Псковской области / Telegram

В Пскове в результате археологических раскопок не раз находили предметы культа, происхождение которых можно связать с выходцами из северной Европы (молоточки тора, щитовидные подвески, кресаловидные привески, связки миниатюрных амулетов), отметили в археологическом центре.

На фото - коллекция амулетов с Мстиславского-III раскопа (Псков, раскопки на берегу у реки Великой, у бывшей ТЭЦ, 2017 год).

«В нарушенном слое могильника была обнаружена целая связка кресаловидных амулетов: 5 кресаловидных привесок, 1 подвеска, 3 шумящих кольца и «кольцо-основа», к которому, вероятно, подвешивались все остальные части амулета. Позднее на раскопе была найдена еще одна кресаловидная привеска и одна подвеска», - напомнили в центре.

Специалисты отметили, что кресаловидные амулеты хорошо известны в североевропейских древностях и копируют формой калачевидные кресала. «На данный момент значение этих амулетов неочевидно. Большинство исследователей соглашается с мнением М. Стенберга, который связывает значение кресаловидных амулетов с языческим символом священного жертвенного и очищающего огня. Среди псковских находок кресаловидных амулетов есть имеющие четкие аналогии в восточноевропейском (Гнездово и Рюриково городище) и североевропейском материалах (Бирка, Хельго и др.). Все они датируются не позднее X - середины XI веков», - добавили археологи.