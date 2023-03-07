«Практически пони»: псковские археологи рассказали, на каких лошадях передвигались дружинники

Сохранившийся целиком скелет лошади нашли во время раскопок на поселении Горожане в Новосокольническом районе в 2021 году. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
«И вот сейчас коллеги из Института зоологии РАН рассказали чуть больше подробностей о нашей находке. В яме 6 лежала взрослая верховая лошадь, высота в холке - 128 см, что соответствует размеру лошадей Древней Руси, лошадям лесных пород и аборигенного типа, таких как вятские, печорские, мезенские, полесские. Вес ее 287 кг. Вот на таких практически пони по современным меркам скакали по бескрайним лесам нашей родины дружинники Владимира Святославича и Ярослава Мудрого», - рассказали археологи.
Сейчас проходит конкурс на лучший эскизный проект ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане».