Общество

«Практически пони»: псковские археологи рассказали, на каких лошадях передвигались дружинники

Сохранившийся целиком скелет лошади нашли во время раскопок на поселении Горожане в Новосокольническом районе в 2021 году. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»

«И вот сейчас коллеги из Института зоологии РАН рассказали чуть больше подробностей о нашей находке. В яме 6 лежала взрослая верховая лошадь, высота в холке - 128 см, что соответствует размеру лошадей Древней Руси, лошадям лесных пород и аборигенного типа, таких как вятские, печорские, мезенские, полесские. Вес ее 287 кг. Вот на таких практически пони по современным меркам скакали по бескрайним лесам нашей родины дружинники Владимира Святославича и Ярослава Мудрого», - рассказали археологи.

Сейчас проходит конкурс на лучший эскизный проект ландшафтного археологического парка на территории объекта культурного наследия «Поселение Горожане».

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Напомним, 8 августа 2022 года завершилась очередная археологическая экспедиция по изучению поселения эпохи викингов «Горожане - 2022». Участие в полевой школе приняли около 50 волонтеров из семи регионов России и Республики Беларусь. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Костромской, Брянской, Самарской и Новосибирской областей.