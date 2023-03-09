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Общество

Сергей Вострецов об инициативе перевода времени: Не нужно этого делать

09.03.2023 15:52|ПсковКомментариев: 0

Инициативу возврата к сезонному переводу времени оценил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: duma.gov.ru

«Мне кажется, все эти переводы на зимнее и летнее время никому не нужны. Не надо ничего трогать и мучить людей. Приспособились – пусть так будет. У нас огромная страна, столько часовых поясов, идеала не поймаем. Плюс есть разные территориальные зонирования, например, белые ночи в Санкт-Петербурге или в Мурманске. Приняли одну форму, и пусть она идет. Это же каждый раз влияет на перерасчеты, трясет рынок труда и экономику. Не нужно этого делать», - сказал Сергей Вострецов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Матвеев сообщил, что отправил на одобрение кабмина законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время.

Теги: #время
Источник: Псковская Лента Новостей
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