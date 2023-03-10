Общество

Отмену ЕГЭ поддерживают 66% россиян

Выход России из Болонской системы вновь актуализировал вопрос о Едином госэкзамене: Рособрнадзору пришлось даже опровергнуть слухи о его отмене. В том, что ЕГЭ необходимо отменить, убеждены 2 из 3 россиян (66%).

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, ЕГЭ одобряет каждый третий педагог и каждый третий россиянин моложе 24 лет. Сторонником Единого госэкзамена является каждый третий педагог (34%). Молодежь до 24 лет одобряет ЕГЭ значительно чаще, чем те, кто старше (32%).

Лишь 16% считают, что ЕГЭ — это достойная замена устаревшей традиционной форме аттестации. По их наблюдениям, введение унифицированного тестирования резко снизило уровень коррупции при поступлении в вузы и сделало высшее образование более доступным для школьников из регионов.

Смотрите также ЕГЭ: Отменить нельзя оставить

Среди родителей выпускников положительно относится к Единому госэкзамену лишь каждый пятый (19%). Долгое время, с 2009 по 2022 год, популярность выпускного тестирования снижалась и достигла минимума в 2021 году — родителей беспокоило качество подготовки детей на «удаленке». С 2022 года количество матерей и отцов, положительно, оценивающих ЕГЭ, немного выросло.