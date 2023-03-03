ЕГЭ: Отменить нельзя оставить

Единый государственный экзамен плотно вошёл в жизнь учителей, выпускников и их родителей. Однако споры вокруг этой системы оценки знаний не утихают, из года в год звучат идеи отменить или видоизменить формат экзаменационных испытаний.
На фоне предложений вернуться к лучшим практикам советской школы возобновились и дискуссии по поводу госэкзамена. Почему модель, введённая 20 лет назад, до сих пор вызывает сомнения? Есть ли шанс вернуться к традиционным устным экзаменам, и чем это грозит? Ответы на эти и другие вопросы нашла Псковская Лента Новостей.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Вслед за отказом от Болонской системы в вузах депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил также отменить ЕГЭ, назвав его «навязанным тестом, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях».
В Совете Федерации оказались не так категоричны. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина считает, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить так стремительно, как изменения срока обучения в вузах. Она признала, что к системе оценки знаний выпускников накопилось много вопросов, однако решение должно быть взвешенным и обдуманным, сперва надо просчитать риски.
Напомним, до введения ЕГЭ одиннадцатиклассникам приходилось сдавать два вида экзаменов: выпускные из школы и вступительные в вуз. Они проходили в письменном и устном форматах.
В 2001 году стартовал эксперимент по введению ЕГЭ в пяти регионах, в последующие 6 лет госэкзамен распространили на 16 субъектов. Псковская область была в числе первопроходцев. Впервые ЕГЭ в регионе провели в 2002 году, а уже с 2005-го результаты госэкзамена стали принимать во всех высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования Псковской области.
В 2009-м ЕГЭ стал обязательной формой итоговой аттестации для всех выпускников школ страны, а его результаты — вступительными экзаменами для всех вузов.
Несмотря на прошедшие пару десятилетий, не все жители страны одобряют эту модель аттестации школьников. В сети то и дело появляются призывы отменить госэкзамен, по данным социологических опросов отношение большинства россиян к ЕГЭ остается негативным. Те, кто считает ЕГЭ объективной оценкой знаний, почему-то всегда в меньшинстве. При этом большая часть образовательного сообщества уверяет, что ЕГЭ — это благо, и отменять его ни в коем случае нельзя.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заметила, что на уровне Рособрнадзора отмена ЕГЭ не обсуждается. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства.
Она считает, что ЕГЭ — это инструмент объективной оценки знаний учащихся, он развивался на протяжении нескольких десятилетий и доказал свою эффективность. Кроме того, удалось уйти от западных образцов «угадай в тестах правильный ответ», и сегодня все задания нацелены на размышления, творчество, они позволяют независимо оценить знания детей и не допустить неверных толкований.
Вера Емельянова добавила, что в состав экзаменационной комиссии входят независимые эксперты. «Это является тем самым фактором, который говорит об эффективности оценки и её справедливости на всех уровнях. Личный фактор оценщика фактически не работает, что весьма значимо», - заявила она.
Кроме того, ЕГЭ позволяет ребёнку претендовать на продолжение образования в любом учебном заведении страны наравне со всеми участниками учебного процесса, уточнила Вера Емельянова.
Единый государственный экзамен имеет значительно больше плюсов, чем минусов, подтвердила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Во-первых, его отмена лишит учащихся равных возможностей в части поступления в вузы, пояснила она. Кроме того, ЕГЭ позволяет проводить регулярный мониторинг качества образования школьников. По мнению депутата, предложения отменить Единый госэкзамен - это либо популизм, либо попытка вернуть сложную коррупционную схему, которая ранее имела место в системе вузовского образования.
Татьяна Пасман проводит курсы для экспертов Единого государственного экзамена, и, по её словам, ни один из педагогов не считает такой вид итоговой аттестации чем-то страшным.
Согласен с этим утверждением и кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК Дмитрий Белюков. Он на протяжении долгих лет проверяет экзаменационные работы по обществознанию, которое традиционно сдают многие абитуриенты. «Мы проверяем задания части С - с развёрнутым ответом, которые предполагают умение работать с источником информации, умение формулировать свои мысли, четко их излагать, избегать двусмысленности, некорректного использования терминов», - рассказал эксперт.
Он констатировал, что у системы ЕГЭ с самого начала были противники и сторонники, но сейчас с уверенностью можно сказать, что она себя оправдала и является жизнеспособной. На протяжении 20 лет в модель вносились изменения, устранялись недостатки, и сейчас эксперты продолжают вырабатывать новые подходы.
Кандидат исторических наук согласился, что советская модель при всех своих недостатках давала достаточно фундаментальные знания. Но, заметил Дмитрий Белюков, в каждой системе есть свои плюсы и минусы, и нужно брать на вооружение всё хорошее: и от советской школы, и положительные тенденции из постсоветского периода. Он обратил внимание, что во время экзамена человек находится в стрессовой ситуации, волнуется и может ошибиться, допустить неточность. На устном экзамене можно было бы переспросить, что он имеет ввиду, а письменная форма такого контакта с выпускником не подразумевает. Поэтому члены комиссии должны в соответствии с критериями оценивать исключительно то, что экзаменуемый написал. «Иногда чувствуем, что он имел в виду что-то близкое к правильному, но изложил свою мысль не совсем точно», - пояснил Дмитрий Белюков и предположил, что со временем произойдёт смешение форматов.
Фото со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»
Если же дойдёт дело до полной отмены ЕГЭ, в высшей школе придётся вводить вступительные экзамены. Это серьезное нововведение, к которому сейчас никто не готов.
Председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачёва считает, что в сфере образования есть гораздо серьезные проблемы, которые надо срочно решать. В частности, речь идёт об образовательных программах, которые стоило бы привести к единообразию. «Страна должна жить в едином образовательном пространстве, и нагрузка на учителей и учеников должна быть не такой», - уверена председатель Общественной палаты региона. Она пояснила, что сейчас педагоги вынуждены разрываться на два направления - или готовить учеников к ЕГЭ, или проходить программу.
Наталья Горбачёва заявила, что между программой и госэкзаменами должна быть связь, но современная школа этим похвастаться не может. По её мнению, не стоит превращать ЕГЭ в «Бабу-ягу», лучше более серьёзно отнестись к содержанию экзамена, при этом не уходить в супернаучность, чтобы не сделать хуже.
С ней полностью согласна выпускница одной из псковских школ Анастасия Гукова, которая сдавала ЕГЭ в 2017 году. Она констатировала: госэкзамен слишком далёк от образовательных программ. В результате в одних школах либо вообще не готовят к ЕГЭ, как произошло в её случае, либо все учителя сосредоточены только на этом. «И дети не учатся никаким коммуникативным навыкам, не умеют работать в команде. Они просто учатся решать тесты», - озвучила мнение Анастасия Гукова.
Благодаря внутренней мотивации и усиленной самостоятельной подготовке ей удалось успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и биологии и поступить на психологический факультет на бюджетное отделение. Университет она окончила с двумя красными дипломами — во время учёбы параллельно получила второе высшее образование.
Псковичка считает хорошей задумку уравнять между собой столичные и провинциальные школы, но уверена, что ЕГЭ нужно реформировать, так как у существующего формата есть ряд минусов. В частности, модель уравнивает всех школьников в негативном плане: люди с разной нервной системой воспринимают стрессовые ситуации по-разному, и не все могут быстро сориентироваться и сделать правильный выбор в условиях ЕГЭ.
Еще одним минусом она считает отсутствие права на ошибку: первую часть ЕГЭ и «шапку» бланка анализирует машина, и каждая помарка может аукнуться потерянными баллами или аннулированием результатов. Более того, по мнению Анастасии Гуковой, по-прежнему нет гарантий, что кто-то из выпускников не напишет экзамен нечестно.
Однако наблюдатели уверены, что списать не ЕГЭ невозможно. Так, преподаватель биологии в одной из псковских школ Анастасия П. регулярно присутствует на выпускных экзаменах и утверждает, что у выпускников попросту нет возможности достать шпаргалку. Даже до туалета они ходят с сопровождающим. Поэтому учитель считает ЕГЭ объективной оценкой знаний учащихся. Кроме того, заметила она, госэкзамен исключает коррупционную составляющую при поступлении в вуз.
Депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова подтвердила: система ЕГЭ даёт массу возможностей. «Я, как мама выпускницы 2004 года, могу сказать, моя дочка благодаря ЕГЭ поступила в московский престижный вуз на бюджет», - поделилась она.
Елена Даньшова тоже является экспертом по проверке экзаменов по обществознанию, и замечает, что система ЕГЭ отработана и постепенно совершенствуется.
Дмитрий Белюков согласился с тем, что теперь выпускник из любого места России может поступить в столичный вуз.
Преподаватель пояснил, что с введением ЕГЭ столичные вузы превратились в «пылесосы» и стали затягивать в себя практически всех, кто едва преодолел пороговый уровень. А раньше выпускники, которые не могли похвастаться отличными знаниями, как правило, поступали в региональные, провинциальные вузы, после оставались жить и работать в родном регионе. Теперь выпускники активно используют возможность уехать в столицы, а провинция остается ни с чем, подытожил Дмитрий Белюков.
Еще одним минусом ЕГЭ порой называют снижение уровня знаний у выпускников средних школ, однако это суждение весьма спорное. По мнению Татьяны Пасман, так думают лишь те, кто в принципе не знает, что такое ЕГЭ. Она уверена, что дети, наоборот, сейчас знают гораздо больше. Депутат согласилась, что школьникам порой сложно освоить программу, но причины тому кроются не только в системе образования и уж точно не в форме аттестации, заметила депутат. Она выделила три причины того, что интеллектуальный уровень может в какой-то степени снижаться: перенасыщенность информационного поля, его наполнение (разного рода «ширпотреб», пришедший на смену высоким образцам интеллектуальной культуры) и отсутствие положительного примера в ближайшем окружении детей.
Учитель биологии Анастасия подтвердила, что сейчас модно говорить «вот раньше было образование», винить во всём систему, школу, государство. Но ведь и дети, и родители раньше были другими. «Сейчас большинство родителей просто не дают своим детям учиться. Взрослые заинтересованы в образовании больше, чем дети. Раньше ребята сами всё делали, собирали портфель. Сейчас вообще не самостоятельные, вплоть до того, что родители пишут за них в тетрадях», - поделилась педагог. Кроме того, она заметила, что современные дети зачастую «не умеют» разговаривать и к устным экзаменам большая часть из них не готова.
Практикующий психолог Олеся Бабурина в свою очередь обратила внимание, что ЕГЭ — это стресс и для детей, и для родителей, и для учителей. И подготовка должна быть совместной. Родителю важно не запугивать ребенка, донести до него, что низкий балл на экзамене — это не катастрофа, жизнь на этом не закончится. Нужно вместе со школьником оценить его реальные возможности, при необходимости обратиться к учителю, узнать, есть ли пробелы, возможно ли их восполнить. А после помочь ребёнку найти свой способ эффективно усваивать материал и объяснить важность регулярной подготовки. «Ребёнок должен знать, что у него есть поддержка родителей, что бы ни случилось, что его всегда любят, ждут, принимают», - озвучила рекомендации Олеся Бабурина.
Нельзя отрицать, что у ЕГЭ есть свои достоинства и недостатки. Такой формат исключает коррупционную составляющую, гарантирует равные условия для выпускников и даёт возможность поступить в хорошее учебное заведение. При этом зачастую подготовка сводится к «зубрёжке», а не получению знаний по предмету, и негативно влияет на психологическое состояние учащегося. Всё это говорит о необходимости трансформации модели, при этом важно сохранить все её преимущества.
Ульяна Ловыгина