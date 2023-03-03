Общество

ЕГЭ: Отменить нельзя оставить

Единый государственный экзамен плотно вошёл в жизнь учителей, выпускников и их родителей. Однако споры вокруг этой системы оценки знаний не утихают, из года в год звучат идеи отменить или видоизменить формат экзаменационных испытаний.

На фоне предложений вернуться к лучшим практикам советской школы возобновились и дискуссии по поводу госэкзамена. Почему модель, введённая 20 лет назад, до сих пор вызывает сомнения? Есть ли шанс вернуться к традиционным устным экзаменам, и чем это грозит? Ответы на эти и другие вопросы нашла Псковская Лента Новостей.

Навязанный тест

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Вслед за отказом от Болонской системы в вузах депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил также отменить ЕГЭ, назвав его «навязанным тестом, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях».

В Совете Федерации оказались не так категоричны. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Наталия Косихина считает, что отмена или резкий пересмотр ЕГЭ не должны проходить так стремительно, как изменения срока обучения в вузах. Она признала, что к системе оценки знаний выпускников накопилось много вопросов, однако решение должно быть взвешенным и обдуманным, сперва надо просчитать риски.

Напомним, до введения ЕГЭ одиннадцатиклассникам приходилось сдавать два вида экзаменов: выпускные из школы и вступительные в вуз. Они проходили в письменном и устном форматах.

В 2001 году стартовал эксперимент по введению ЕГЭ в пяти регионах, в последующие 6 лет госэкзамен распространили на 16 субъектов. Псковская область была в числе первопроходцев. Впервые ЕГЭ в регионе провели в 2002 году, а уже с 2005-го результаты госэкзамена стали принимать во всех высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования Псковской области.

В 2009-м ЕГЭ стал обязательной формой итоговой аттестации для всех выпускников школ страны, а его результаты — вступительными экзаменами для всех вузов.

Несмотря на прошедшие пару десятилетий, не все жители страны одобряют эту модель аттестации школьников. В сети то и дело появляются призывы отменить госэкзамен, по данным социологических опросов отношение большинства россиян к ЕГЭ остается негативным. Те, кто считает ЕГЭ объективной оценкой знаний, почему-то всегда в меньшинстве. При этом большая часть образовательного сообщества уверяет, что ЕГЭ — это благо, и отменять его ни в коем случае нельзя.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заметила, что на уровне Рособрнадзора отмена ЕГЭ не обсуждается. С соответствующим заявлением выступил глава ведомства.

«Это системообразующий фактор, на него нацелен весь учебный процесс в системе общего образования страны», - подчеркнула Вера Емельянова.

Она считает, что ЕГЭ — это инструмент объективной оценки знаний учащихся, он развивался на протяжении нескольких десятилетий и доказал свою эффективность. Кроме того, удалось уйти от западных образцов «угадай в тестах правильный ответ», и сегодня все задания нацелены на размышления, творчество, они позволяют независимо оценить знания детей и не допустить неверных толкований.

Вера Емельянова добавила, что в состав экзаменационной комиссии входят независимые эксперты. «Это является тем самым фактором, который говорит об эффективности оценки и её справедливости на всех уровнях. Личный фактор оценщика фактически не работает, что весьма значимо», - заявила она.

Кроме того, ЕГЭ позволяет ребёнку претендовать на продолжение образования в любом учебном заведении страны наравне со всеми участниками учебного процесса, уточнила Вера Емельянова.

Равные возможности

Единый государственный экзамен имеет значительно больше плюсов, чем минусов, подтвердила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Во-первых, его отмена лишит учащихся равных возможностей в части поступления в вузы, пояснила она. Кроме того, ЕГЭ позволяет проводить регулярный мониторинг качества образования школьников. По мнению депутата, предложения отменить Единый госэкзамен - это либо популизм, либо попытка вернуть сложную коррупционную схему, которая ранее имела место в системе вузовского образования.

Татьяна Пасман проводит курсы для экспертов Единого государственного экзамена, и, по её словам, ни один из педагогов не считает такой вид итоговой аттестации чем-то страшным.

«Хотя, я вас уверяю, проверять ЕГЭ - удовольствие ещё то. Во-первых, это очень большая, объемная работа. Во-вторых, ее нужно сделать в достаточно сокращенные сроки. И, в-третьих... Вот в данный момент у меня готовятся учителя обществознания, как вы думаете, легко ли сейчас давать однозначные или какие-либо согласованные ответы по проблемам политическим, социальным, экономическим? Очень непросто оценивать такие детские суждения», - подчеркнула Татьяна Пасман.

Согласен с этим утверждением и кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЛГАФК Дмитрий Белюков. Он на протяжении долгих лет проверяет экзаменационные работы по обществознанию, которое традиционно сдают многие абитуриенты. «Мы проверяем задания части С - с развёрнутым ответом, которые предполагают умение работать с источником информации, умение формулировать свои мысли, четко их излагать, избегать двусмысленности, некорректного использования терминов», - рассказал эксперт.

Он констатировал, что у системы ЕГЭ с самого начала были противники и сторонники, но сейчас с уверенностью можно сказать, что она себя оправдала и является жизнеспособной. На протяжении 20 лет в модель вносились изменения, устранялись недостатки, и сейчас эксперты продолжают вырабатывать новые подходы.

Кандидат исторических наук согласился, что советская модель при всех своих недостатках давала достаточно фундаментальные знания. Но, заметил Дмитрий Белюков, в каждой системе есть свои плюсы и минусы, и нужно брать на вооружение всё хорошее: и от советской школы, и положительные тенденции из постсоветского периода. Он обратил внимание, что во время экзамена человек находится в стрессовой ситуации, волнуется и может ошибиться, допустить неточность. На устном экзамене можно было бы переспросить, что он имеет ввиду, а письменная форма такого контакта с выпускником не подразумевает. Поэтому члены комиссии должны в соответствии с критериями оценивать исключительно то, что экзаменуемый написал. «Иногда чувствуем, что он имел в виду что-то близкое к правильному, но изложил свою мысль не совсем точно», - пояснил Дмитрий Белюков и предположил, что со временем произойдёт смешение форматов.

Фото со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

Если же дойдёт дело до полной отмены ЕГЭ, в высшей школе придётся вводить вступительные экзамены. Это серьезное нововведение, к которому сейчас никто не готов.

Не делать «Бабу-ягу»

Председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачёва считает, что в сфере образования есть гораздо серьезные проблемы, которые надо срочно решать. В частности, речь идёт об образовательных программах, которые стоило бы привести к единообразию. «Страна должна жить в едином образовательном пространстве, и нагрузка на учителей и учеников должна быть не такой», - уверена председатель Общественной палаты региона. Она пояснила, что сейчас педагоги вынуждены разрываться на два направления - или готовить учеников к ЕГЭ, или проходить программу.

Наталья Горбачёва заявила, что между программой и госэкзаменами должна быть связь, но современная школа этим похвастаться не может. По её мнению, не стоит превращать ЕГЭ в «Бабу-ягу», лучше более серьёзно отнестись к содержанию экзамена, при этом не уходить в супернаучность, чтобы не сделать хуже.

«Единые государственные экзамены объективны - это факт. Отказываться не надо, надо менять», - вынесла свой вердикт Наталья Горбачева.

С ней полностью согласна выпускница одной из псковских школ Анастасия Гукова, которая сдавала ЕГЭ в 2017 году. Она констатировала: госэкзамен слишком далёк от образовательных программ. В результате в одних школах либо вообще не готовят к ЕГЭ, как произошло в её случае, либо все учителя сосредоточены только на этом. «И дети не учатся никаким коммуникативным навыкам, не умеют работать в команде. Они просто учатся решать тесты», - озвучила мнение Анастасия Гукова.

Благодаря внутренней мотивации и усиленной самостоятельной подготовке ей удалось успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и биологии и поступить на психологический факультет на бюджетное отделение. Университет она окончила с двумя красными дипломами — во время учёбы параллельно получила второе высшее образование.

Псковичка считает хорошей задумку уравнять между собой столичные и провинциальные школы, но уверена, что ЕГЭ нужно реформировать, так как у существующего формата есть ряд минусов. В частности, модель уравнивает всех школьников в негативном плане: люди с разной нервной системой воспринимают стрессовые ситуации по-разному, и не все могут быстро сориентироваться и сделать правильный выбор в условиях ЕГЭ.

«В незнакомой школе, когда ты под камерами, когда вокруг тебя совершенно незнакомые люди, когда за тобой смотрят в четыре или в шесть глаз. Это огромный стресс, и не каждый подросток сможет чувствовать себя уверенно», - подчеркнула Анастасия Гукова. Она заметила, что выпускники и без того живут в постоянном стрессе, сталкиваются с давлением дома и в школе.

Еще одним минусом она считает отсутствие права на ошибку: первую часть ЕГЭ и «шапку» бланка анализирует машина, и каждая помарка может аукнуться потерянными баллами или аннулированием результатов. Более того, по мнению Анастасии Гуковой, по-прежнему нет гарантий, что кто-то из выпускников не напишет экзамен нечестно.

Однако наблюдатели уверены, что списать не ЕГЭ невозможно. Так, преподаватель биологии в одной из псковских школ Анастасия П. регулярно присутствует на выпускных экзаменах и утверждает, что у выпускников попросту нет возможности достать шпаргалку. Даже до туалета они ходят с сопровождающим. Поэтому учитель считает ЕГЭ объективной оценкой знаний учащихся. Кроме того, заметила она, госэкзамен исключает коррупционную составляющую при поступлении в вуз.

«Сейчас у любого человека есть возможность сдать ЕГЭ и поступить в престижный вуз, и не важно, из глубинки ты или из большого города - все в одинаковых условиях», - пояснила Анастасия.

Дорогу осилит идущий

Депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова подтвердила: система ЕГЭ даёт массу возможностей. «Я, как мама выпускницы 2004 года, могу сказать, моя дочка благодаря ЕГЭ поступила в московский престижный вуз на бюджет», - поделилась она.

Елена Даньшова тоже является экспертом по проверке экзаменов по обществознанию, и замечает, что система ЕГЭ отработана и постепенно совершенствуется.

«Мы отходим от тупой тестовой системы. Больше идет упор на размышления, на развернутые ответы. ЕГЭ совершенствуется, и ничего плохого в этом нет», - считает она.

Дмитрий Белюков согласился с тем, что теперь выпускник из любого места России может поступить в столичный вуз.

«Но нельзя говорить, что ранее эта дорога была закрыта. Во все времена, начиная с Ломоносова, талантливые и более-менее способные пробивали себе дорогу и поступали в престижные вузы и без ЕГЭ», - заметил он и обратил внимание на обратную сторону медали: госэкзамен в каком-то смысле «убил провинцию».

Преподаватель пояснил, что с введением ЕГЭ столичные вузы превратились в «пылесосы» и стали затягивать в себя практически всех, кто едва преодолел пороговый уровень. А раньше выпускники, которые не могли похвастаться отличными знаниями, как правило, поступали в региональные, провинциальные вузы, после оставались жить и работать в родном регионе. Теперь выпускники активно используют возможность уехать в столицы, а провинция остается ни с чем, подытожил Дмитрий Белюков.

Еще одним минусом ЕГЭ порой называют снижение уровня знаний у выпускников средних школ, однако это суждение весьма спорное. По мнению Татьяны Пасман, так думают лишь те, кто в принципе не знает, что такое ЕГЭ. Она уверена, что дети, наоборот, сейчас знают гораздо больше. Депутат согласилась, что школьникам порой сложно освоить программу, но причины тому кроются не только в системе образования и уж точно не в форме аттестации, заметила депутат. Она выделила три причины того, что интеллектуальный уровень может в какой-то степени снижаться: перенасыщенность информационного поля, его наполнение (разного рода «ширпотреб», пришедший на смену высоким образцам интеллектуальной культуры) и отсутствие положительного примера в ближайшем окружении детей.

Учитель биологии Анастасия подтвердила, что сейчас модно говорить «вот раньше было образование», винить во всём систему, школу, государство. Но ведь и дети, и родители раньше были другими. «Сейчас большинство родителей просто не дают своим детям учиться. Взрослые заинтересованы в образовании больше, чем дети. Раньше ребята сами всё делали, собирали портфель. Сейчас вообще не самостоятельные, вплоть до того, что родители пишут за них в тетрадях», - поделилась педагог. Кроме того, она заметила, что современные дети зачастую «не умеют» разговаривать и к устным экзаменам большая часть из них не готова.

Практикующий психолог Олеся Бабурина в свою очередь обратила внимание, что ЕГЭ — это стресс и для детей, и для родителей, и для учителей. И подготовка должна быть совместной. Родителю важно не запугивать ребенка, донести до него, что низкий балл на экзамене — это не катастрофа, жизнь на этом не закончится. Нужно вместе со школьником оценить его реальные возможности, при необходимости обратиться к учителю, узнать, есть ли пробелы, возможно ли их восполнить. А после помочь ребёнку найти свой способ эффективно усваивать материал и объяснить важность регулярной подготовки. «Ребёнок должен знать, что у него есть поддержка родителей, что бы ни случилось, что его всегда любят, ждут, принимают», - озвучила рекомендации Олеся Бабурина.

Она вспомнила, что, когда её дочь сдавала ЕГЭ, родителям разослали памятки такого содержания: «Помните, что среди учеников на этом экзамене будет художник, которому нет нужды понимать математику. Будет предприниматель, для которого не так важна история или литература. Музыкант, которому не понадобится химия. Спортсмен, для которого физкультура важнее физики. Здорово, если ваш ребёнок получит хорошие оценки. Но, пожалуйста, не лишайте его уверенности в себе и достоинства, если этого не произойдёт».

Нельзя отрицать, что у ЕГЭ есть свои достоинства и недостатки. Такой формат исключает коррупционную составляющую, гарантирует равные условия для выпускников и даёт возможность поступить в хорошее учебное заведение. При этом зачастую подготовка сводится к «зубрёжке», а не получению знаний по предмету, и негативно влияет на психологическое состояние учащегося. Всё это говорит о необходимости трансформации модели, при этом важно сохранить все её преимущества.

Ульяна Ловыгина