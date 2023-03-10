Общество

Непризнанные и беспощадные

Акты вандализма, наносящие финансовый ущерб местным бюджетам и моральный - порядочным людям, в Псковской области не прекращаются. То и дело появляются несанкционированные граффити на крепостных стенах и фасадах многоквартирных домов, варвары ломают уличную мебель и элементы благоустройства, портят памятники. Даже антивандальные объекты порой не выдерживают напора разрушителей.

В последнее время случаи вандализма в регионе участились. Что это — сезонное обострение или тенденция, не зависящая от времени года? Можно ли найти управу на хулиганов? Ответы на эти вопросы нашла Псковская Лента Новостей.

Человеческая невоспитанность

Во времена Римской империи вандалами именовали представителей одного из восточногерманских племен, прославившихся гра­бе­жа­ми и унич­то­же­ни­ем па­мят­ни­ков антич­ной куль­ту­ры. Пару веков назад этноним стал нарицательным — так стали называть людей, умышленно портящих материальные и культурные ценности.

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Взор современных вандалов нацелен не только на достопримечательности, от их рук страдает всё, что попадётся на пути. Варвары XXI века ломают урны, скамейки, качели, поджигают контейнеры, обливают краской автомобили и витрины, портят общественные туалеты, автобусные остановки, разбивают стёкла в подъездах. Зачастую их не останавливают ни камеры видеонаблюдения, ни общественное порицание.

Акты мелкого бытового вандализма вроде сломанной лавочки во дворе иногда остаются незамеченными, чего не скажешь о случаях порчи крупных городских объектов. К примеру, весной 2021 года получила широкую огласку история с испорченной фотовыставкой «Лица героев». На площади Победы около Вечного огня разместили фотографии жителей региона, которые трудятся в различных сферах, обеспечивая безопасность, сохраняя здоровье граждан и помогая им в трудных жизненных ситуациях. Неизвестные повредили баннеры с лицами героев - вырезали глаза.

В конце прошлого года трое подростков закидали снегом Вечный огонь. Полиция быстро установила личности несовершеннолетних, с ними провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Неравнодушны вандалы и к памятнику солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове. Этот объект уже неоднократно привлекал внимание непорядочных людей, которые с завидной регулярностью пытаются отломать штык. В прошлом году его проверяли на прочность неоднократно, к примеру, осенью часть винтовки полностью отломали. После инцидента штык был приварен, однако в январе 2023-го его снова повредили.

С проявлениями человеческой невоспитанности неоднократно сталкиваются и коммунальные службы. Так, «Псковские тепловые сети» накануне 8 Марта сообщили о порче трассы теплоснабжения на улице Вокзальной. «Если к «мамкиным художникам» мы стали относиться более терпимо, так как они хоть не рискуют получить ожоги от магистральных трасс с теплоносителем, чего нельзя сказать о тех, кто всё ещё пытается снимать металлическую изоляцию с наших наружных сетей», - рассказали в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба ПТС

По данным ПТС, в заброшенном здании, вдоль которого проходит теплотрасса, поселились граждане без определённого места жительства. Они периодически пытаются оторвать части изоляции, и без того нарушенной падающими кирпичами. Очередную попытку порчи имущества предприятия помогли предотвратить неравнодушные граждане, которые посещают находящиеся поблизости магазины.

«Вандалам было сделано замечание и угроза вызова наряда полиции, данные обстоятельства вынудили их временно оставить идею с похищением изоляции, но вот надолго это или нет, пока остаётся загадкой. Если увидите тех, кто ломает изоляцию на трубах, не стесняйтесь звонить в полицию», - призывают в ПТС.

Страна должна знать своих «героев»

В борьбе с вандалами помогают не только прохожие, но и видеокамеры, которые считаются одним из самых эффективных способов борьбы с правонарушителями. В регионе внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» - 391 камера уже установлена в Пскове и 8 — в Великих Луках. Их размещают в наиболее криминогенных местах и на территориях массового пребывания граждан, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«С использованием таких камер полиция получает оперативно-значимую информацию, способствующую раскрытию имущественных преступлений и преступлений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан. Кроме этого, с помощью камер АПК «Безопасный город» устанавливаются водители, покинувшие места ДТП, видеозаписи служат доказательствами и помогают правильно квалифицировать административные правонарушения», - рассказали в УМВД.

«Безопасный город» планируется развернуть в Островском и Пушкиногорском районах, предстоит модернизация системы в городе Великие Луки. «Чтобы были такие примеры, чтобы люди понимали, что этого делать нельзя, что нужно бережно относиться к тому, что делается в городе», - заявил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Недавно от рук вандалов пострадал новый подземный переход в городе – его разрисовали маркерами. «Непонятные иероглифы» часто появляются на заборах, летом вандалы подожгли беседку в великолукском «Парке без границ», - добавил Андрей Беляев.

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

Ежегодно достаётся и новогодним инсталляциям. В Великих Луках в этом году молодой человек и подросток сломали праздничную фотозону в парке развлечений «Луки Парк». «Участковому уполномоченному полиции удалось установить причастных лиц, в том числе при помощи камер видеонаблюдения. Сейчас ведется активная работа по установлению лиц, которые в начале марта разрисовали подземный переход в южной столице региона», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Резвятся вандалы и в других муниципалитетах. В Печорах повредили композицию «Олени в лесу», а в Порхове школьники разрушили летнюю сцену в городском парке. Личности порховских вандалов удалось установить благодаря видеокамерам. Глава района Юрий Семёнов разместил кадры правонарушения в своём Telegram-канале и подчеркнул, что страна должна знать своих «героев». «Намеренно не публикуем их лица, но родителям предлагаю узнать своих чад», – обратился он к подписчикам.

В полиции рассказали, что чаще всего хулиганят несовершеннолетние или люди в нетрезвом виде. Более 90% таких правонарушений раскрываются, отметил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). «Не по каждому факту возбуждается уголовное дело, но все расследуются, и виновные устанавливаются. Огромное подспорье оказывает система "Безопасный город"», – заявил он.

В частности, камеры «Безопасного города» помогли установить подростка, который выстрелил из травматического оружия в городской автобус №4 в Пскове. В отношении нарушителя общественного порядка возбудили дело по статье «Хулиганство».

Потребность в признании

«Как известно, безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому, на мой взгляд, самый действенный способ борьбы с вандализмом, да и с любыми правонарушениями, – это наказание нарушителей», - считает глава Пскова Борис Елкин. По каждому акту вандализма администрация города направляет заявление в полицию. И есть случаи, когда хулиганы были найдены и понесли наказание.

«Мы также работаем над тем, чтобы как можно больше общественных мест были покрыты камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный город». Все новые проекты включают оснащение видеокамерами, устанавливаем их и на существующих городских объектах. И, конечно, никто не отменял воспитание бережного отношения к труду людей и своему городу! Всегда призываю псковичей любить и ценить наш Псков», - подчеркнул Борис Елкин.

На необходимость правильного воспитания также обратила внимание практикующий психолог Олеся Бабурина. Она подчеркнула, что акт вандализма - это по сути проявление гнева, агрессии, порой даже не контролируемое. Часто это делается ночью или тогда, когда никто не видит, порой люди находятся состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Негативная энергия редко возникает мгновенно, она долгое время копится, и потом человек таким образом её выплескивает, уточнила психолог. От негатива можно избавиться с пользой для себя, например, пойти в спортивный зал, заняться бегом или бить боксёрскую грушу, но не все к этому готовы.

Олеся Бабурина заметила, что у подростка, который совершает акт вандализма, есть потребность в признании - либо сверстников, либо взрослых. И когда человек видит реакцию других людей на совершённое деяние, он чувствует себя «крутым», «сильным», испытывает кайф от того, что сделал. «Если человек пойдет в спортивный зал, он такие сильные чувства вряд ли получит. Когда мы конструктивно выражаем свою агрессию, получается другой результат: мы постепенно видим плоды работы над собой, как меняется тело, как меняется настроение, состояние. А разрушение даёт очень быстрый кратковременный эффект, человек получает сильные чувства мгновенно», - рассказала психолог.

Она добавила, что каждый удовлетворяет потребности разными способами: есть разрушительный, а кто-то, наоборот, подавляет агрессию.

«Мы все хотим, чтобы нас любили. А если нет, то восхищались с нами. А если нет, то ужасались. А если нет, то ненавидели и презирали нас. Мы стремимся разбудить чувства в душе ближнего, и неважно какие. Душа содрогается перед пустотой и любой ценой ищет контакта», - процитировала психолог шведского поэта Хьяльмара Зодерберга.

Она подчеркнула, что люди, которые пытаются получить признание, самоутвердиться посредством совершения актов вандализма, зачастую ощущают себя слабыми, ничтожными. «Ломать чужое - это про то, что сам в этой жизни ничего не создал. А может быть, даже ещё ни на что не способен», - подытожила Олеся Бабурина.

Вандализм — это социальная проблема, решить которую можно только сообща. Родители должны правильно воспитывать своих детей: если подросток вместе с отцом смастерит скамейку, то он вряд ли сломает лавочку в городском парке. Обществу следует порицать, а не восхвалять вандалов. А властям - делать всё возможное для предотвращения новых случаев, развития комфортной городской среды и повышения культуры населения.

Ульяна Ловыгина