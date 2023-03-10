Наталья Юрченко: Чтобы создавать инфраструктуру для выгула собак, нужно воспитать ответственных хозяев

Инициативу создания в России инфраструктуры для выгула собак оценила депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» и собаковод Наталья Юрченко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она пояснила, что есть ответственные хозяева, а есть те, кто не выполняет самые простые правила, обычно это владельцы крупных животных. «Они не убирают за своими собаками, не надевают на них намордники, поводки. Можно сделать прекрасные площадки, а все продолжат гулять в парках и в общественных пространствах. Я сейчас это на себе ощутила: ты гуляешь с коляской, а на колёсах приносишь домой собачьи экскременты», – добавила собеседница ПЛН.
Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.