Общество

Наталья Юрченко: Чтобы создавать инфраструктуру для выгула собак, нужно воспитать ответственных хозяев

Инициативу создания в России инфраструктуры для выгула собак оценила депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» и собаковод Наталья Юрченко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Шаг прекрасный. Но другой вопрос: когда дойдёт до исполнения? Как это будет выглядеть в результате? Может, в Москве девелоперы это и сделают, а в Пскове – ещё большой вопрос. Но не с девелоперов и городов нужно начинать, а с воспитания самих людей. Можно поставить огромное количество площадок, а толку от этого не будет, все равно они будут гулять на детских площадках. Надо начинать с поголовного чипирования всех собак, жесткого привязывания их к хозяину и полной ответственности хозяина за своего животного. Потому что можно создать площадки, а у нас будет огромное количество бездомных собак, которые эту ситуацию не исправят», – отметила Наталья Юрченко.

Она пояснила, что есть ответственные хозяева, а есть те, кто не выполняет самые простые правила, обычно это владельцы крупных животных. «Они не убирают за своими собаками, не надевают на них намордники, поводки. Можно сделать прекрасные площадки, а все продолжат гулять в парках и в общественных пространствах. Я сейчас это на себе ощутила: ты гуляешь с коляской, а на колёсах приносишь домой собачьи экскременты», – добавила собеседница ПЛН.

Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.