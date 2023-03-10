Инфраструктура для выгула собак обеспечит безопасность граждан — Борис Елкин

Создание в России инфраструктуры для выгула собак, помимо всего прочего, обеспечит безопасность граждан. Но при проектировании соответствующих площадок стоит учитывать ряд требований, сообщил глава города Пскова Борис Елкин.
Вместе с тем, продолжил градоначальник, необходимо понимать, что к площадке для выгула собак предъявляются особые правила эксплуатации в соответствии с требованиями СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
В администрации напомнили, что на территории Пскова в 2017 году в районе улицы Юности и Сиреневого бульвара в рамках муниципального контракта уже обустроили площадку для выгула собак, объект принят в эксплуатацию.
В настоящее время возможными вариантами размещения площадок для выгула собак являются участки:
Эти участки управлению городского хозяйства Пскове предоставили для размещения площадок для выгула собак в 2016 и 2018 годах.
В администрации добавили, что в 2023 году запланировано благоустройство парка реки Милевки (через дорогу от дома №21 на улице Инженерной). При этом в настоящее время парк активно используется для выгула и дрессировки собак, что недопустимо после завершения работ по благоустройству. В целях решения обозначенной проблемы рассматривается возможность обустройства в непосредственной близости площадки для выгула собак у дома №21 на улице Инженерной, изыскания бюджетных средств.
Был произведен расчет предполагаемой цены обустройства одной площадки для выгула собак. Сметная стоимость составляет порядка 1 714 120 рублей (с элементами малых архитектурных форм, оборудованием для дрессировки собак).
Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.