Общество

Инфраструктура для выгула собак обеспечит безопасность граждан — Борис Елкин

Создание в России инфраструктуры для выгула собак, помимо всего прочего, обеспечит безопасность граждан. Но при проектировании соответствующих площадок стоит учитывать ряд требований, сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Создание такой инфраструктуры послужит формированию благоприятных условий, повышению качества городской среды, ответственности владельцев собак. Эту инициативу, вероятно, поддержат не только любители собак, поскольку с созданием отдельных мест для выгула собак обеспечивается безопасность граждан», - цитирует Бориса Елкина пресс-служба администрации Пскова.

Вместе с тем, продолжил градоначальник, необходимо понимать, что к площадке для выгула собак предъявляются особые правила эксплуатации в соответствии с требованиями СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

«При проектировании площадки для выгула собак следует соблюдать требования градостроительного законодательства, учитывать санитарные нормы и правила, в том числе расстояния от площадки до окон зданий, наличие санитарных зон. Все эти нюансы предстоит тщательно рассматривать. В качестве повышения безопасности людей и животных на площадках для выгула необходимо соблюдение всеми участниками общих правил», - подчеркнул Борис Елкин.

В администрации напомнили, что на территории Пскова в 2017 году в районе улицы Юности и Сиреневого бульвара в рамках муниципального контракта уже обустроили площадку для выгула собак, объект принят в эксплуатацию.

В настоящее время возможными вариантами размещения площадок для выгула собак являются участки:

на Зональном шоссе, у дома № 22,

на улице Инженерной, у дома № 21.

Эти участки управлению городского хозяйства Пскове предоставили для размещения площадок для выгула собак в 2016 и 2018 годах.

В администрации добавили, что в 2023 году запланировано благоустройство парка реки Милевки (через дорогу от дома №21 на улице Инженерной). При этом в настоящее время парк активно используется для выгула и дрессировки собак, что недопустимо после завершения работ по благоустройству. В целях решения обозначенной проблемы рассматривается возможность обустройства в непосредственной близости площадки для выгула собак у дома №21 на улице Инженерной, изыскания бюджетных средств.

Был произведен расчет предполагаемой цены обустройства одной площадки для выгула собак. Сметная стоимость составляет порядка 1 714 120 рублей (с элементами малых архитектурных форм, оборудованием для дрессировки собак).

Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.