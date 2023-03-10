Деньги на отлов ещё 15 собак выделили в Дновском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.
Фото: Михаил Шауркин / Telegram
Дновский район насчитал свыше 50 бродячих собак в райцентре. В прошлом году муниципалитет из них отловил 23, в этом году – ещё 15. На данный момент выделены средства на отлов ещё 15 собак.
Глава региона отметил, что есть проблема соответствующей инфраструктуры. Так, ближайший приют работает в Порхове, а ловец живёт в Пскове. «Получается приличное логистическое плечо, из-за которого специалист не всегда может вовремя среагировать на сигнал от жителей. Также некоторые жители подкармливают животных, из-за чего собаки не реагируют на ловушки. Приходится применять ружья с ампулами снотворного. Это тоже дополнительные затраты и сложности», - продолжил он.
Также в приютах заканчиваются места. Зоозащитные организации строят новые площади. Михаил Ведерников напомнил, что организациям оказывается помощь. На этой неделе была одобрена заявка приюта «Шанс» на получение земельного участка без торгов.
Там планируется построить хозяйственно-бытовой, ветеринарный, административно-бытовой корпуса, вольеры для содержания собак. По словам губернатора, проект достаточно крупный.