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Общество

Деньги на отлов ещё 15 собак выделили в Дновском районе

11.03.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Деньги на отлов ещё 15 собак выделили в Дновском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«В своих обращениях вы подняли важную тему – проблему с бродячими собаками в городе Дно. По данным Центра управления регионом, их видели в районах улиц Строителей, Профсоюзной, Советской, Космонавтов и Дзержинского. Некоторые пользователи пишут, что районная администрация бездействует. Сразу скажу, что это не так. Мы с главой держим этот вопрос на контроле. Муниципалитет с проблемой работает. Вопрос в том, что бродячими животными в регионе раньше никогда не занимались системно. Буквально в прошлом году мы закончили разработку нормативной базы и выделили необходимые средства, чтобы районы могли самостоятельно решать этот вопрос», - сказал губернатор.

Дновский район насчитал свыше 50 бродячих собак в райцентре. В прошлом году муниципалитет из них отловил 23, в этом году – ещё 15. На данный момент выделены средства на отлов ещё 15 собак.

Глава региона отметил, что есть проблема соответствующей инфраструктуры. Так, ближайший приют работает в Порхове, а ловец живёт в Пскове. «Получается приличное логистическое плечо, из-за которого специалист не всегда может вовремя среагировать на сигнал от жителей. Также некоторые жители подкармливают животных, из-за чего собаки не реагируют на ловушки. Приходится применять ружья с ампулами снотворного. Это тоже дополнительные затраты и сложности», - продолжил он.

Также в приютах заканчиваются места. Зоозащитные организации строят новые площади. Михаил Ведерников напомнил, что организациям оказывается помощь. На этой неделе была одобрена заявка приюта «Шанс» на получение земельного участка без торгов.

Там планируется построить хозяйственно-бытовой, ветеринарный, административно-бытовой корпуса, вольеры для содержания собак. По словам губернатора, проект достаточно крупный.

«Работа ведётся, и значительная часть собак уже выловлена. Понятно, что процесс ещё не завершён. Чтобы его ускорить, сообщайте о бродячих животных администрации района через социальные сети. Просьба - не подкармливайте беспризорных собак. Хотите помочь - возьмите к себе домой», -обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.
Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Теги: #дновский район #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
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