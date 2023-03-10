Общество

Одну из главных причин низкого качества молока назвали псковичам

Одной из главных причин снижения продуктивности молочного скота и качества получаемого молока являются маститы. Мастит – это воспаление вымени, вызываемое различными болезнетворными микроорганизмами. 95 % маститов вызывается четырьмя видами микроорганизмов: стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой и синегнойной палочкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

«Причины развития мастита разнообразны, но сводятся к неправильному содержанию молочного скота. Воспалению вымени способствуют переохлаждение, нарушение режима кормления, нарушение правил доения, плохое санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором содержится животное, травмирование вымени. Зачастую мастит развивается после родов в результате застоя молока, травмирования соска при сосании», - рассказали специалисты.

В облветлаборатории отметили, что мастит может протекать в явной и скрытой (субклинической) форме. Для всех форм мастита характерно ухудшение общего состояния, вялость, повышенная общая температура. При клинической форме мастита в одной или нескольких долях вымени возникает болезненность, отек, покраснение кожи. При этом снижается объем удоя, молоко меняет свои органолептические свойства – становится полупрозрачным, либо мутным, со слизистыми сгустками.

«Наибольшую хозяйственно-экономическую проблему представляет субклинический (скрыто протекающий) мастит, который встречается в 6–15 раз чаще, чем клинически выраженный. При этом клинических признаков мастита не выявляется, молоко на вид может быть не изменено, во вкусе молока может появляться кислинка или горечь. Тем не менее, такое молоко является одной из главных причин массовых желудочно-кишечных заболеваний и гибели молодняка в подсосном периоде. Кроме того, болезнетворные микроорганизмы, попадающие в организм человека при употреблении маститного молока, вызывают у людей, особенно у детей, пищевые отравления, расстройства функций желудочно-кишечного тракта, стрептококковую ангину и др. В данном случае представляет опасность даже кипяченое молоко, поскольку накопившиеся токсины не инактивируются при нагревании», - уточнили специалисты.

У больных маститом животных повышается количество соматических клеток в молоке, а также ингибирующих веществ в виде остаточных количеств химиотерапевтических препаратов, применяемых для лечения, что ведет к нарушению технологии приготовления сыров, молочнокислой продукции, низкое качество которых негативно сказывается на состоянии здоровья человека.

За счёт снижения молочной продуктивности, ухудшения санитарного качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение маститы наносят большой экономический ущерб.

В последние годы в Псковской области динамично развивается козоводство, растет поголовье коз, подчеркнули в ветлаборатории. Количество обращений для проведения лабораторной диагностики мастита также с каждым годом растет. За 2022 год количество обращений увеличилось на 33 % в сравнении с 2021 годом. За 2 месяца 2023 года количество обращений уже составляет 19,7 % от уровня 2022 года, что говорит о продолжающейся тенденции роста.

Наиболее часто выявляемые возбудители – кишечная палочка (в 2021 году – 17,4 % положительных случаев, в 2022 году – 21,1 %) и стафилококки (в 2021 году – 82,6 % положительных случаев, в 2022 году – 78,8 %). Соотношение кишечной палочки и стафилококков из года в год колеблется на ± 5 %. Из стафилококков встречаются 2 вида - S.aureus и S.epidermidis, составляющие в общем по положительным пробам соответственно 18 % и 82 %.

Тенденция к росту обращений наблюдается и для крупного рогатого скота. Так за 2022 год количество обращений увеличилось на 40 % в сравнении с 2021 годом, а за 2 месяца 2023 года для проведения диагностики мастита количество обращений уже составляет 20 % от уровня прошлого года. В целом по возбудителям у крупного рогатого скота наблюдается схожая картина, единственным различием которой является часто наблюдающаяся смешанная инфекция, когда в молоке обнаруживаются несколько видов возбудителей. Также у крупного рогатого скота спорадически встречаются маститы, вызванные синегнойной палочкой, продолжили специалисты.

Для лечения маститов следует применять антибактериальные препараты только на основании выявленной чувствительности микроорганизмов, поскольку применение препаратов, к которым нечувствителен микроорганизм, может не только привести к снижению иммунитета у животных, но и к повышению устойчивости самого возбудителя. Целесообразно постоянно проводить мониторинг микрофлоры, циркулирующей в хозяйстве.

Ротацию препаратов также необходимо осуществлять только по результатам определения чувствительности. Анализ применения в хозяйстве антибактериальных препаратов с учетом результатов определения чувствительности микроорганизмов эффективнее всего проводить ежеквартально. Так же не стоит забывать о контроле качества дезинфекции и определении чувствительности микрофлоры к применяемым дезинфицирующим средствам.

«Результатом системного подхода к применению антибактериальных препаратов в хозяйствах при лечении маститов будет улучшение производственных показателей, качества выхода продукции животноводства, и, как следствие, выпуск качественной и безопасной для людей продукции», - заключили эксперты.