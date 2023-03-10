Одну из главных причин низкого качества молока назвали псковичам

Одной из главных причин снижения продуктивности молочного скота и качества получаемого молока являются маститы. Мастит – это воспаление вымени, вызываемое различными болезнетворными микроорганизмами. 95 % маститов вызывается четырьмя видами микроорганизмов: стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой и синегнойной палочкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветеринарной лаборатории.
«Причины развития мастита разнообразны, но сводятся к неправильному содержанию молочного скота. Воспалению вымени способствуют переохлаждение, нарушение режима кормления, нарушение правил доения, плохое санитарно-гигиеническое состояние помещения, в котором содержится животное, травмирование вымени. Зачастую мастит развивается после родов в результате застоя молока, травмирования соска при сосании», - рассказали специалисты.
В облветлаборатории отметили, что мастит может протекать в явной и скрытой (субклинической) форме. Для всех форм мастита характерно ухудшение общего состояния, вялость, повышенная общая температура. При клинической форме мастита в одной или нескольких долях вымени возникает болезненность, отек, покраснение кожи. При этом снижается объем удоя, молоко меняет свои органолептические свойства – становится полупрозрачным, либо мутным, со слизистыми сгустками.
У больных маститом животных повышается количество соматических клеток в молоке, а также ингибирующих веществ в виде остаточных количеств химиотерапевтических препаратов, применяемых для лечения, что ведет к нарушению технологии приготовления сыров, молочнокислой продукции, низкое качество которых негативно сказывается на состоянии здоровья человека.
За счёт снижения молочной продуктивности, ухудшения санитарного качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение маститы наносят большой экономический ущерб.
Наиболее часто выявляемые возбудители – кишечная палочка (в 2021 году – 17,4 % положительных случаев, в 2022 году – 21,1 %) и стафилококки (в 2021 году – 82,6 % положительных случаев, в 2022 году – 78,8 %). Соотношение кишечной палочки и стафилококков из года в год колеблется на ± 5 %. Из стафилококков встречаются 2 вида - S.aureus и S.epidermidis, составляющие в общем по положительным пробам соответственно 18 % и 82 %.
Тенденция к росту обращений наблюдается и для крупного рогатого скота. Так за 2022 год количество обращений увеличилось на 40 % в сравнении с 2021 годом, а за 2 месяца 2023 года для проведения диагностики мастита количество обращений уже составляет 20 % от уровня прошлого года. В целом по возбудителям у крупного рогатого скота наблюдается схожая картина, единственным различием которой является часто наблюдающаяся смешанная инфекция, когда в молоке обнаруживаются несколько видов возбудителей. Также у крупного рогатого скота спорадически встречаются маститы, вызванные синегнойной палочкой, продолжили специалисты.
Для лечения маститов следует применять антибактериальные препараты только на основании выявленной чувствительности микроорганизмов, поскольку применение препаратов, к которым нечувствителен микроорганизм, может не только привести к снижению иммунитета у животных, но и к повышению устойчивости самого возбудителя. Целесообразно постоянно проводить мониторинг микрофлоры, циркулирующей в хозяйстве.
Ротацию препаратов также необходимо осуществлять только по результатам определения чувствительности. Анализ применения в хозяйстве антибактериальных препаратов с учетом результатов определения чувствительности микроорганизмов эффективнее всего проводить ежеквартально. Так же не стоит забывать о контроле качества дезинфекции и определении чувствительности микрофлоры к применяемым дезинфицирующим средствам.
«Результатом системного подхода к применению антибактериальных препаратов в хозяйствах при лечении маститов будет улучшение производственных показателей, качества выхода продукции животноводства, и, как следствие, выпуск качественной и безопасной для людей продукции», - заключили эксперты.